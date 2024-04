Les smartphones Google Pixel font partie du haut du panier, rivalisant avec les Galaxy S et les fameux iPhone. Si l’appareil de la firme de Mountain View s’améliore à chaque mouture, il existe tout de même des fonctionnalités que nous, et probablement vous, aimerions voir sur le futur Google Pixel 9. En effet, vu leurs prix sur le marché, on est en droit d’exiger certaines choses en tant que bon consommateur.

En 2024, nos exigences montent. Lorsqu’on voit la concurrence, certaines fonctionnalités deviennent complètement normales, voire banales. Il est alors surprenant que des marques comme Google ne les aient pas installés sur leurs smartphones. Alors que la concurrence s’intensifie, voici cinq fonctionnalités que Google devrait envisager pour son Pixel 9 afin de rester compétitif.

Le SOS d’urgence par satellite

Le SOS d’urgence par satellite est un des arguments de ventes du plus gros rival de Google. Chez Apple, l’iPhone se vante de pouvoir envoyer un appel d’urgence depuis n’importe où, en utilisant le réseau satellite à la place du réseau mobile. Il est alors possible d’envoyer du secours et venir vous sauver. On évoque alors une fonctionnalité des plus utiles, car elle peut sauver des vies. Sur les smartphones de la marque à la pomme, elle est déjà présente depuis 2022 sur l’iPhone 14. On peut dire que Google est bien en retard.

Des indices laissent cependant croire que le prochain Google Pixel 9 pourrait bien intégrer cette fonctionnalité. La firme de Mountain View va en effet intégrer la connectivité satellite sur ses futurs appareils.

Découvrez la publicité d’Apple sur cette fonctionnalité :

La compatibilité avec Qi2

La norme Qi2, bien que récente, offre des avantages significatifs qui peuvent bénéficier à tous les utilisateurs. Pour résumer, il s’agit du nouveau standard pour la recharge sans fil. Le Qi2 se base sur la technologie MagSafe d’Apple, et permet une puissance de charge de 15 W. L’utilisateur n’a pas non plus besoin d’aligner parfaitement son smartphone avec le socle. Bien évidemment, le Qi2 prend en charge les appareils utilisant sa première version, le Qi.

L’ajout de la compatibilité du Qi2 améliorer la vitesse de recharge du prochain Pixel. Des sources de The Verge ont cependant déjà évoqué que Google travaille déjà sur l’intégration du standard sur le Pixel 9. Pour rappel, le Pïxel 8 est encore à la première version, le Qi.

Une meilleure puissance de recharge

On vient récemment d’évoquer la recharge sans fil, mais la puissance de charge est un argument de taille dans la vente de smartphone. Cela concerne surtout les fabricants chinois. Ces derniers sont à fond dans la course à la puissance de charge. On peut notamment évoquer Oppo, OnePlus, ou encore Xiaomi.

Avoir une grande puissance de charge est surtout pratique pour recharger rapidement sa batterie. Le Pixel 8 vous demandera 1 heure et 17 minutes pour remplir sa batterie de 4 575 mAh. Comptez 2 minutes de plus pour le Pixel 8 Pro.

En comparaison, le OnePlus 12 et ses 80 W demandent seulement 30 minutes pour recharger une batterie de 5 400 mAh. C’est deux fois plus rapide. Et le OnePlus supporte également une puissance de 50 W pour la recharge sans fil, qui est également deux fois de plus que les 23 W du Pixel 8.

Si les fabricants évoquent un certain risque sur la longévité de la batterie, des marques comme Xiaomi ont déjà testé et éprouvé cette caractéristique. Une petite revue à la hausse serait trop demandée ? Avec ses performances actuelles, cet ajout permettrait à la Google Pixel 9 d’écraser la concurrence.

Le Gorilla Glass Armor, un must-have

On sait tous que le Gorilla Glass est un standard chez les smartphones haut de gamme. Il s’agit d’une protection en verre trempé au-dessus de votre écran, réduisant les risques de rayures et de dommages. Pour résumer brièvement, le Gorilla Glass classique protège l’écran de votre smartphone des chutes. À noter qu’il s’agit d’une couche au-dessus de l’écran brut, et qu’il ne s’agit pas d’un protecteur d’écran.

Sur les smartphones disponibles sur le marché, seul le Samsung Galaxy S24 Ultra bénéficie du Gorilla Glass Armor. Selon Corning, cette couverture serait encore plus performante que tout ce qui existe, mais agit également comme un antireflet. Selon leurs tests, le Glass Armor pourrait limiter jusqu’à 75 % des réflexions sur votre écran. Google pourrait bien intégrer cette technologie, au moins sur le Pixel 9 Pro.

Un meilleur mode manuel pour l’appareil photo

La photographie est actuellement le champ de bataille de tous les fabricants. Être le meilleur photophone est un gage de vente réussi. Avec la révolution des réseaux sociaux et l’apparition des créateurs de contenus, promettre des photos ou des vidéos d’excellentes qualités est désormais un must. Il existe cependant un point auquel Google est un peu en retard : un mode manuel plus intuitif pour les professionnels.

Si un utilisateur lambda se contente du mode automatique pour ses photos et vidéos, le mode manuel permet de créer des contenus encore plus originaux. Sur les Pixels, on retrouve un contrôle assez basique : prendre des photos en RAW, contrôler la vitesse d’obturation, l’ISO, ou encore l’exposition. Sur certains concurrents, dont le Samsung Galaxy S24 Ultra, il est possible de gérer manuellement le smartphone même en mode d’enregistrement vidéo. Sur le Xiaomi 14 Ultra, il est également possible d’enregistrer des séquences dans LOG.

Avec ces fonctionnalités, le prochain Google Pixel 9 pourrait devenir la nouvelle référence pour les smartphones. Il faudra cependant attendre de savoir ce que la firme de Mountain View nous réserve. Quelles fonctionnalités pensez-vous que Google devrait intégrer au Pixel 9 pour le rendre incontournable à vos yeux ? Partagez vos idées.