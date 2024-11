Les bagues connectées proposent-elles quelque chose de révolutionnaire ?

Les constructeurs ont plus d’un tour dans leur sac pour nous soutirer de l’argent. Au nom de l’amélioration des conditions de vie et de l’innovation, ils lancent chaque année de nouveaux produits qui, pour la plupart, n’apportent aucun plus à l’humain et viennent s’ajouter à ce qui existe déjà. Outre le smartphone sans écran, le Rabbit R1, il y a les bagues connectées. Ces dernières semblent avoir finalement trouvé leur place dans les rayons high-tech, puisque cela fait désormais près d’une dizaine marque de renom qui l’a conçue et Apple y réfléchirait même très sérieusement. Mais alors, que valent réellement les bagues connectées ?

Comment fonctionne une bague connectée ?

Les bagues connectées sont un peu comme les bagues ordinaires, mais auxquelles ont été intégrés plusieurs capteurs pour surveiller les données de votre corps. Ces dernières sont envoyées ensuite à l’application dédiée sur votre smartphone qui se charge de les analyser pour vous produire un rapport sur l’état de votre santé. En autres détails que suivent ces bagues, nous avons : la température corporelle, le niveau de stress, les habitudes de sommeil, la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang, le taux de glucose dans le sang, le cycle menstruel, etc.

Le suivi de santé n’est qu’une fonctionnalité parmi de nombreuses autres. En plus de ces rapports, les bagues connectées sont des objets pratiques que vous pouvez utiliser pour le paiement sans contact. De plus, ils peuvent vous aider à contrôler les objets connectés de votre environnement, dont la lumière, l’appareil photo de votre smartphone, la gestion de votre portefeuille, la portière de votre voiture Tesla, etc.

Les bagues connectées ont-elles quelque chose de révolutionnaire ?

Concrètement, les bagues connectées ne proposent pas grand-chose de révolutionnaire. En plus de coûter une fortune, il n’y a aucune fonctionnalité dont elles disposent et qui n’existe sur un smartphone ou une montre connectée. Si donc vous ne trouviez pas un grand intérêt aux montres connectées, ces gadgets ne vous seraient pas plus utiles.

Cependant, les bagues connectées ne sont pas si inutiles que ça, quand on y regarde de près. Avec un poids d’environ 5 grammes, ce sont des gadgets qui offrent plus de discrétion que ne proposent les montres connectées. Si vous privilégiez les montures pour le rapport de santé qu’ils offrent, retenez que les bagues sont parfois plus adaptées que les smartwatchs. En effet, la partie inférieure du doigt est une bonne partie du corps pour avoir des données plus précises sur l’oxygène. Toutefois, pour ce qui concerne la santé cardiaque, c’est une grosse limite, car le doigt est plus sensible aux mouvements.

Outre la miniaturisation qu’elles proposent, les bagues connectées sont dotées d’une plus grande autonomie, allant jusqu’à une semaine. Contrairement aux montres, vous n’avez pas besoin de les recharger chaque nuit. Elles deviennent donc un meilleur allié, si vous fréquentez souvent des zones sans électricité.