Humane : l’entreprise secrète qui veut révolutionner le monde

Actuellement, nous savons que Rockstar Games travaille sur GTA VI ; que Google est en train de perfectionner Bard ; qu’Apple travaille sur son casque de réalité virtuelle/augmentée ; qu’Adobe travailler sur FireFly, etc. Dans l’ombre de toutes ces entreprises, il y a Humane, une société secrète qui travaille sur un produit duquel l’on ne sait absolument rien. Aucune information officielle n’a fuité. La seule chose qui fait parler de l’entreprise, ce sont ses fondateurs et les diverses levées de fonds que réalise la société américaine. Implantée au sein de la Silicon Valley, Humane travaille depuis des années et son produit reste inconnu du grand public.

Humane : la société secrète soutenue par de grandes entreprises de la Tech

Humane est une société américaine implantée au sein de la Silicon Valley. Fondée depuis près de cinq ans par d’anciens employés d’Apple, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, la société séduit les investisseurs, mais intrigue le grand public. Et pour cause ? Depuis des années d’existence, la société réalise des tours de table impressionnants, lève des millions de dollars, attire des investisseurs, mais n’a jamais rien dit du produit en développement. C’est que la jeune entreprise travaille dans le plus grand secret et ses employés gardent bien en silence le produit « révolutionnaire ».

À ce jour, Humane compte près de 200 personnes dans son équipe. Une grande partie de ces employés sont des anciens d’Apple. D’autres sont également venus du géant de Mountain View. L’entreprise a déjà rassemblé près de 230 millions de dollars, en quelques tours de table. Et parmi ses investisseurs, de grands noms de la Tech. On y compte notamment Microsoft, qui souhaite être sur tous les fronts, Volvo, LG, Qualcomm, mais aussi Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Sortie ou révélation pour le printemps 2023

Personne ne peut dire avec certitude le produit sur lequel travaille la start-up Humane. On sait seulement qu’il s’agit d’un « appareil intégré et une plateforme de services dans le cloud ». Pour savoir ce que c’est en réalité et à quoi cela va servir, il faudra patienter jusqu’au printemps 2023, soit la période comprise entre aujourd’hui et le 20 juin 2023.

Par ailleurs, de nombreuses rumeurs ont circulé sur l’appareil en question. Elles se basent toutes sur un brevet dévoilé en 2020. D’après ces dernières, Humane serait en train de développer un appareil avec système de projection laser. Il est destiné à être porté sur soi.

Une autre rumeur parle du communicateur que l’on voit chez Starfleet dans Star Trek. Une troisième rumeur parle de lunettes connectées en réalité augmentée qui seraient capables d’analyser l’environnement immédiat de celui qui les porte.

Une chose est sûre, le produit en développement est assez prometteur pour que de grandes sociétés et Sam Altman, l’homme fort du moment, puissent y investir. Encore quelques mois pour découvrir donc cet appareil qu’on annonce déjà comme révolutionnaire.