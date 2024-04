Montres, bracelets, lunettes… Ces wearables devices sont devenus des alliés indispensables pour suivre notre activité physique. Un nouvel acteur fait son entrée sur ce marché : le smart ring. Il est plus discret et léger qu’une montre connectée. Chargée de technologie de pointe, la bague intelligente pourrait révolutionner la façon dont nous surveillons notre santé au jour le jour.

Le smart ring, l’avenir des wearables devices ?

Le smart ring est un objet connecté truffé de capteurs haute technologie que l’on porte au doigt. Il permet le suivi en temps réel de nombreuses données liées à l’activité physique et à la santé. Cela peut être le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, le nombre de pas, la qualité du sommeil, la température corporelle, etc. Connectée à une application mobile, la bague connectée compile ces métriques pour offrir une vue d’ensemble de votre condition physique et de vos habitudes de vie.

Bien que similaires aux montres connectées en fonctionnalités, les smart rings présentent certains avantages. D’une part, leur format discret les rend plus agréables au quotidien. D’autre part, leur positionnement sur le doigt permettrait des mesures plus précises, notamment pour le rythme cardiaque.

Actuellement, ces gadgets restent peu répandus. Néanmoins, ils pourraient bien connaître un essor dans les années à venir. Des géants comme Samsung, Apple ou Google s’intéressent de près à ce marché, signe de son potentiel. Certains experts voient même dans la bague connectée le futur incontournable du suivi santé.

Voici 4 atouts qui donnent un coup d’avance aux bagues connectées

À la différence des montres qui peuvent vite devenir encombrantes, les bagues connectées se font aisément oublier une fois au doigt. Vous bénéficiez ainsi d’un suivi continu, même durant le sommeil ou les activités dans lesquelles les autres wearables pourraient être gênants.

Fabriquée sur mesure, le smart ring s’ajuste parfaitement à la taille de votre doigt. Ce positionnement permet à tous les capteurs d’être constamment en contact avec la peau pour des relevés précis.

Dépourvue d’écran, une telle bague ne risque pas de vous distraire avec des notifications intempestives. Vous la portez discrètement, tout en étant concentré sur vos objectifs de santé et de forme physique.

L’absence d’un écran énergivore permet aux smart rings d’offrir une plus grande autonomie, par rapport aux montres connectées. Avec tous ses avantages en poche, les bagues de suivi d’activité ont de beaux jours devant elles.