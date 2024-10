GPT-4o with Canvas : qu’est-ce qui change avec l’IA d’OpenAI ?

GPT-4o with Canvas améliore la façon dont on utilise ChatGPT. Cette extension est conçue pour optimiser à la fois la création de contenu et le développement de code. Pour cela, elle combine la puissance de GPT-4o avec un espace de travail innovant et interactif. Si vous cherchez à optimiser votre productivité, cette dernière innovation d’OpenAI pourrait bien être la solution que vous attendiez. En effet, elle propose des fonctionnalités collaboratives uniques qui rendent l’expérience plus fluide et efficace.

Une nouvelle fonctionnalité ajoutée à GPT-4o pour une interaction plus fluide et intuitive

ChatGPT-4o avec Canvas est une version avancée de GPT-4o. Il offre une interface dédiée pour améliorer la collaboration entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle. Là où la version classique générait du contenu sous forme de texte brut, Canvas permet des révisions instantanées. Ce nouvel outil permet aux utilisateurs d’éditer directement le texte généré, d’ajouter des commentaires, et d’ajuster la longueur et la complexité du contenu. Des fonctionnalités qui rendent l’expérience plus immersive et personnalisée, idéale pour ceux qui souhaitent un contrôle accru sur le contenu généré.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Teams. Toutefois, OpenAI a annoncé que la fonctionnalité sera bientôt accessible aux utilisateurs gratuits après cette phase de test. Les entreprises et établissements éducatifs devraient également pouvoir en profiter sous peu.

Les différentes fonctionnalités clés de ChatGPT-4o with Canvas

L’une des fonctionnalités phares de Canvas est la possibilité d’éditer directement le texte généré par l’IA. Les utilisateurs ont la possibilité de mettre en gras, en italique, et créer des titres (H1, H2, H3). L’objectif est que l’on puisse personnaliser notre contenu selon nos besoins. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour la rédaction d’articles ou de scripts.

Avec Canvas, il est possible d’ajuster la longueur des textes générés en fonction de vos besoins. Que vous vouliez un texte plus court ou plus détaillé, cette nouvelle extension s’en charge. Qui plus est, vous pouvez ajuster le niveau de lecture afin de rendre votre contenu plus accessible ou, au contraire, plus technique.

Mieux encore, vous pouvez ajouter des émojis pour rendre le contenu plus engageant, ainsi qu’insérer des commentaires ou des suggestions pour améliorer la qualité du texte. Pour les développeurs, ChatGPT-4o with Canvas offre des capacités avancées de codage. Il inclutla détection de bugs et leur correction en temps réel. Vous avez même la possibilité de convertir du code entre différents langages de programmation.

Par ailleurs, ChatGPT-4o avec Canvas nous permet de personnaliser les réponses de l’IA selon nos préférences. Et ce, grâce à une interface enrichie par des pictogrammes et des options interactives. Cette option de personnalisation est surtout idéale pour ceux qui souhaitent adapter le contenu à des contextes particuliers.

Comment exploiter tout le potentiel de cette extension de GPT-4o ?

Pour tirer le meilleur parti de GPT-4o with Canvas, on doit maîtriser certaines techniques avancées. Formuler des demandes claires et spécifiques est la clé pour obtenir des résultats optimaux. Au lieu de dire « Crée un article sur l’IA », demandez plutôt « Génère un article de 400 mots sur l’impact de l’IA en médecine. Vous pouvez jusqu’à mettre l’accent sur les avancées récentes en imagerie diagnostique.

Utilisez les fonctionnalités avancées des Canvas pour affiner votre travail. Elles vous permettent d’optimiser un texte pour le SEO ou pour adapter le ton à un public spécifique. La personnalisation de l’interface est également cruciale ; adaptez les paramètres de Canvas selon vos besoins spécifiques.

L’intégration de Canvas avec d’autres outils peut considérablement booster votre productivité. Connectez-le avec vos outils de gestion de projet, vos éditeurs de code pour créer un workflow fluide et efficace.

L’historique des versions et le suivi des modifications vous permettent de garder une trace précise de l’évolution de vos projets. Fini les confusions sur qui a fait quoi et quand. Tout devient clairement documenté et facilement accessible.

Malgré tout, pensez à utiliser GPT-4o with Canvas de manière éthique et responsable. Veillez à toujours vérifier les informations générées, et assurez-vous que votre travail respecte les droits d’auteur.

Quant aux perspectives d’évolution, elles sont prometteuses. On peut s’attendre à des améliorations continues de l’interface, à l’intégration de nouvelles fonctionnalités d’analyse visuelle. Et peut-être même, à des capacités de génération d’images basées sur le texte.