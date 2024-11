Google surprend le monde Tech en lançant une application dédiée à Gemini sur iPhone, avant même de l’intégrer pleinement à ses propres appareils connectés. Une stratégie qui reflète l’importance de l’écosystème iOS et la priorité donnée à l’expansion de l’IA de Google. Focus sur ce lancement qui pourrait changer la donne.

Une stratégie bien calculée de la part de Google ?

Gemini débarque sur iPhone, une semaine seulement après l’annonce officielle. Bien que l’IA de la firme de Mountain View soit déjà accessible sur iOS via l’application Google, le lancement d’une application dédiée sur l’App Store marque une nouvelle étape. L’objectif ? Offrir une expérience utilisateur enrichie et intuitive grâce à Gemini Live. Celle-cipermettra des interactions quasi conversationnelles. Cette application rend l’IA de la société plus visible, dépassant le cadre d’une simple fonctionnalité intégrée.

Le timing clé nous révèle beaucoup de choses. Apple déploiera iOS 18.2 en décembre, avec une mise à jour majeure de Siri qui permettra l’intégration de ChatGPT. En lançant Gemini dès maintenant, Google anticipe cette concurrence et espère capturer l’attention des utilisateurs iOS avant que Siri n’évolue. Cette initiative vise à séduire une base d’utilisateurs massive, iPhone étant le smartphone haut de gamme le plus vendu au monde.

Cependant, cette avancée laisse les fidèles de l’écosystème Google quelque peu frustrés. Malgré l’annonce d’une intégration de Gemini dans Google Assistant sur les haut-parleurs et écrans Nest avant la fin de l’année, celle-ci tarde à se concrétiser. De nombreux utilisateurs de produits la firme, comme les montres Pixel et Google TV, restent sans accès à l’IA de Gemini, créant une expérience inégale.

VOIR AUSSI : iPhone : 10 fonctionnalités qu’Apple a copiées sur Android

Un lancement prometteur malgré des défis internes

Pour Google, le fameux Gemini qui débarque sur iPhone a l’ambition de combler une lacune importante : l’exposition des utilisateurs iOS à son IA. En effet, les utilisateurs Android bénéficient déjà d’une familiarité avec Gemini via divers appareils tiers. Les propriétaires d’iPhone, quant à eux, découvrent un outil novateur dans un format attractif.

Ce lancement met toutefois en lumière des limitations. Gemini, bien qu’avancé, n’est pas encore totalement intégré dans l’écosystème Google. Sur Android, par exemple, l’expérience varie en fonction de l’appareil utilisé. Les haut-parleurs Nest et les montres Wear OS ne peuvent pas encore profiter des commandes vocales IA avancées. Une frustration d’autant plus marquée que l’entreprise a démontré, au cours des deux dernières années, que le développement de son IA était une priorité absolue.

Malgré ces défis, la firme de Mountain View continue d’étoffer les fonctionnalités de Gemini. Sur la plateforme Google Home, nous avons de nouvelles options comme « Help Me Create ». Cette dernière permet notamment aux abonnés Nest Aware Plus de poser des questions avancées ou de créer des automatisations domotiques.

Ce choix audacieux pourrait ouvrir de nouvelles opportunités tout en posant des défis internes. Si l’intégration de Gemini dans l’écosystème Google reste incomplète, ce lancement souligne l’ambition de Google : démocratiser son IA sur toutes les plateformes, sans exception.