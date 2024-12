Meilleures tablettes 2024 : notre sélection de fin d’année !

Les tablettes restent un excellent compromis entre smartphones et ordinateurs portables. En 2024, le marché s’est diversifié. Découvrez notre sélection des meilleures tablettes 2024, leurs points forts et leurs défauts, pour vous aider à faire le bon choix.

Les tablettes haut de gamme pour les professionnels

Recommandation : iPad Pro 13 (2024)

L’iPad Pro 13 de 2024 continue de dominer grâce à son écran Liquid Retina XDR de Cupertino. Vous aurez ainsi une colorimétrie exceptionnelle et une luminosité impressionnante. Les performances sont garanties par la puce M3, idéale pour les professionnels.

Ce qu’il faut savoir :

Prix élevé : entre 1200 euros et 2047 euros selon la taille de stockage interne (256 Go à 2 To)

selon la taille de stockage interne (256 Go à 2 To) Puissance incomparable

Écran le plus lumineux du marché

Compatibilité avec un écosystème Apple complet (Apple Pencil 2, Magic Keyboard).

Absence de port SD pour une extension de stockage

Découvrez en vidéo l’avis d’un utilisateur :

Alternative : Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung propose une alternative impressionnante avec la Galaxy Tab S10 Ultra. Équipée d’un écran AMOLED de 14,6 pouces et d’une batterie endurante, elle excelle en productivité.

Ce qu’il faut savoir :

Prix similaire à celui d’un ordinateur portable premium : à partir de 987 euros

Stockage extensible

Dimensions un peu encombrantes

Stylet inclus

7 ans de suivi logiciel

Charge un peu lente

En vidéo, quand un fan d’Apple teste le Galaxy Tab S10 Ultra :

Les meilleures tablettes pour un excellent rapport qualité/prix

Recommandation : Xiaomi Redmi Pad Pro

Cette tablette Android offre des performances solides, ce qui explique sa présence dans les meilleures tablettes en 2024. Dotée d’un écran 120 Hz et d’un processeur performant, elle convient aussi bien aux étudiants qu’aux familles.

Ce qu’il faut savoir :

Très bon rapport qualité/prix : de 229 euros à 320 euros

Bonne autonomie

Design un peu classique

Pas de support pour stylet actif

En vidéo, découvrez cette tablette :

Alternative : OnePlus Pad 2 ou l’outsider surprenant

OnePlus fait une entrée remarquée sur le marché des tablettes avec la Pad 2. Elle se distingue par son design moderne et son écran 144 Hz idéal pour le gaming et les vidéos.

Ce qu’il faut savoir :

Prix un peu élevé dans sa catégorie : environ 450 euros.

Excellentes performances graphiques.

Compatible avec les accessoires OnePlus dédiés.

Logiciel encore perfectible.

Peu d’options de stockage.

Voici une vidéo de comparaison rapide de la OnePlus Pad 2 avec deux autres marques :

Les tablettes pour les petits budgets ou usages simples

Recommandation : Samsung Galaxy Tab A9+, la valeur sûre abordable

Samsung propose ici une tablette accessible sans sacrifier la qualité. Avec un écran de 10,5 pouces et une interface intuitive, elle est idéale pour le streaming et la navigation.

Ce qu’il faut savoir :

Prix attractif : entre 160 et 219 euros

Connectivité 5G

Prise en charge de multitâche avec Samsung DeX, permettant de diviser l’écran en trois.

Performances limitées pour les jeux exigeants.

Qualité sonore moyenne.

En vidéo, la Galaxy Tab A9+ :

Alternative : Realme Pad Mini, compacte et pratique

Avec son petit format et son prix réduit, la Realme Pad Mini est parfaite pour un usage mobile. En tant que deuxième appareil, il fait largement l’affaire.

Ce qu’il faut savoir :

Prix : moins de 200 euros

Mémoire extensible

Format léger et compact

Très bonne autonomie

Résolution d’écran modeste

Performances limitées pour la productivité.

Astuce finale : pensez à comparer les accessoires et à vérifier la compatibilité des applications clés avant d’acheter pour maximiser votre expérience utilisateur.

Ci-dessous, la Realme Pad Mini :

Les tablettes hybrides

Situées entre les tablettes tactiles traditionnelles et les ordinateurs portables, les tablettes hybrides se font de plus en plus nombreuses. Ces dispositifs portables sont souvent appelés tablettes « Pro », « 2-en-1 » ou encore « détachables ». Ils se distinguent par leur clavier qui peut être retiré selon les besoins.

Recommandation : Microsoft Surface Pro 11

La Microsoft Surface Pro 11 est la dernière itération de la gamme Surface. Elle se positionne en tête de liste avec des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. La Surface Pro 11 intègre les dernières avancées, dont la très puissante Qualcomm Snapdragon X Elite. Citons notamment son écran bord à bord de 13 pouces. La dalle OLED est bien meilleure, mais Microsoft a aussi proposé du LCD.

Ce qu’il faut savoir :

Prix élevé : à partir de 1299 euros

Écran de qualité supérieure de 13 pouces

Facilement transportable : 895 gr

Pied pivotable à 170 degrés

Une excellente autonomie, jusqu’à 15 heures selon la configuration

Stylet et clavier à acheter en sus

Ci-dessous, découvrez la tablette hybdride :

Alternative : HP Envy x360 15

Le HP Envy x360 15 est une solution idéale pour ceux qui recherchent puissance et polyvalence. Son écran tactile de 15,6 pouces est couplé à un processeur Intel Core i7 et une GeForce RTX 2050 de Nvidia. Cette tablette hybride offre une expérience fluide, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Cependant, elle est plus taillée pour le multimédia.

Ce qu’il faut savoir :

Prix : environ 1000 euros.

Écran qui bascule à 360 degrés autour du clavier : permets une utilisation en format tablette

Écran OLED immersif

Autonomie correcte : environ 8 à 9 heures en usage mixte.

Dalle un peu réfléchissante

Audio peu satisfaisant

Chaque modèle répond à des besoins spécifiques et illustre l’évolution impressionnante de ces appareils. Prenez le temps d’évaluer vos priorités. Nous espérons que cette sélection des meilleures tablettes de 2024 vous aura aidé à y voir plus clair.