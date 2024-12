Avec l’année qui touche à sa fin, il est temps de faire le bilan. Vous pourrez découvrir quels sont les meilleurs smartphones se démarquant dans chaque catégorie en 2024. Avec toutes les options disponibles et les nouveaux modèles sortis, il est possible que vous n’ayez pas encore fait votre choix. Alors, quel sera le smartphone qui vous accompagnera en 2025 ?

Pour vous aider à décider, nous avons sélectionné les meilleurs smartphones 2024. Tous testés et approuvés pour répondre à tous les budgets et à vos besoins. Parce qu’à la fin, un bon téléphone, c’est bien plus qu’un gadget : c’est un allié du quotidien.

Meilleur rapport qualité-prix : performance et budget

Le Top : le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Prix : Environ 399 euros

Environ 399 euros Caractéristiques : Écran AMOLED 6,67 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, processeur Dimensity 7200 Ultra, caméra principale 200 MP, batterie 5 000 mAh avec recharge rapide 120W.

Le Redmi Note 13 Pro+ brille par son équilibre parfait entre prix et performance. Son écran éclatant, sa capacité photo impressionnante et sa puissance en multitâche en font un choix de premier ordre.

Son alternative : le Samsung Galaxy A54

Prix : Environ 450 euros

Environ 450 euros Caractéristiques : Écran Super AMOLED 6,4 pouces, Exynos 1380, caméra principale 50 MP, batterie 5 000 mAh.

Reconnu pour sa robustesse et son écosystème Samsung, il reste un excellent choix. Idéal pour ceux qui recherchent une expérience Android fluide sans se ruiner.

En vidéo, l’avis sur le Redmi Note 13 :

Meilleur Smartphone Premium : l’excellence sans compromis

Le Top : Samsung Galaxy S24 Ultra

Prix : À partir de 1 399 euros

À partir de 1 399 euros Caractéristiques : Écran Dynamic AMOLED 6,8 pouces, résolution QHD+, Snapdragon 8 Gen 3, caméra 200 MP, batterie 5 000 mAh.

Le Galaxy S24 Ultra redéfinit l’expérience premium avec une qualité photo exceptionnelle, une puissance inégalée et une finition luxueuse.

Son alternative : l’iPhone 16 Pro Max

Prix : À partir de 1 479 euros

À partir de 1 479 euros Caractéristiques : Écran Super Retina XDR 6,9 pouces, puce A18 Pro, triple caméra avec zoom optique x5, finition titane.

L’iPhone 16 Pro Max séduit par son design raffiné, ses performances de pointe et une intégration parfaite dans l’écosystème Apple. En cette fin d’année, des promotions attractives sont disponibles sur l’iPhone 16 Pro Max. Par exemple, certains influenceurs ou sites web de notoriété offrent une réduction allant jusqu’à 12 %.

Très attendu cette année, découvrez l’iPhone 16 Pro Max et son clash avec Samsung :

Meilleurs smartphones Flagship Killers : la puissance à moindre coût

Le Top : le Xiaomi 13T Pro

Prix : À partir de 477 euros

À partir de 477 euros Caractéristiques : Écran AMOLED 6,67 pouces avec une résolution de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Processeur MediaTek Dimensity 9200+, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Système de caméra Leica avec capteur principal de 50 MP, batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 120 W. Certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Le Xiaomi 13T Pro se positionne comme un véritable « flagship killer » en offrant des spécifications haut de gamme à un prix compétitif. Son partenariat avec Leica pour le système de caméra garantit des performances photographiques de qualité professionnelle.

Le Xiaomi 14T Pro, fraîchement lancé, s’impose déjà comme un successeur prometteur. Avec des performances encore plus poussées et une optimisation logicielle renforcée. Pour les amateurs de nouveauté, il représente une excellente alternative au modèle précédent. Son prix commence à 626 euros.

Découvrez en vidéo le nouveau 14T Pro :

Une autre alternative : le Google Pixel 8 Pro

Prix : Environ 599 euros

Environ 599 euros Caractéristiques : Écran AMOLED 6,7 pouces, puce Tensor G3, caméra 50 MP optimisée par l’IA, batterie 5 050 mAh.

Pour les fans de photographie et d’Android pur, le Pixel 8 Pro représente un bon choix. La bonne nouvelle c’est que son prix connaît une réelle baisse vue que le Pixel 9 vient de sortir. Ce nouveau smartphone se vend à partir de 632 euros en décembre 2024 alors qu’il s’agit d’un smartphone Premium. C’est un excellent choix durant les périodes de promos. Hors promotions, notre choix se tournerait vers le Pixel 8a.

Meilleur Smartphone Gaming : la puissance attendue par les joueurs

Le Top : l’ASUS ROG Phone 9 Pro

Prix : Environ 1 199 euros

Environ 1 199 euros Caractéristiques : Écran AMOLED 6,78 pouces, taux de rafraîchissement 165 Hz, Snapdragon 8 Gen 3, batterie 6 000 mAh, système de refroidissement avancé.

Ce smartphone est taillé pour les gamers grâce à sa fluidité inégalée. Les fonctionnalités dédiées comme les triggers ultrasoniques ne sont pas étrangers à sa popularité. Les AirTriggers, ce sont ces gâchettes ultrasoniques programmables. Ils offrent un contrôle précis, simulant les boutons physiques d’une manette, pour une expérience de jeu immersive. Le système GameCool 9 et l’AeroActive Cooler X (en option) maintiennent des températures optimales.

Tous les détails du ROG 9 en vidéo :

Alternative : le RedMagic 10 Pro

Prix : Environ 899 euros

Environ 899 euros Caractéristiques : Écran AMOLED 6,8 pouces, Snapdragon 8 Gen 3, taux de rafraîchissement 144 Hz, batterie 5 000 mAh avec refroidissement actif.

Il a été reconnu que le RedMagic 10 Pro offre indéniablement une expérience gaming immersive à un prix compétitif.

En vidéo, l’unboxing du RedMagic :

Meilleur Smartphone pliable : une technologie futuriste à portée de main

Le Top : le Samsung Galaxy Z Fold 6

Prix : À partir de 1 899 euros

À partir de 1 899 euros Caractéristiques : Écran pliable Dynamic AMOLED 7,6 pouces + écran externe 6,2 pouces, Snapdragon 8 Gen 3, triple caméra 50 MP, batterie 4800 mAh.

Avec son format tablette et sa polyvalence, le Z Fold 6 reste la référence en matière de pliables.

Alternative : l‘Honor Magic V3

Prix : Environ 1 299 euros

Environ 1 299 euros Caractéristiques : Écran AMOLED pliable 7,92 poucesà 120 Hz, puce Snapdragon 8 Gen 3, caméra 50 MP + 50 MP + 40 MP, batterie 5 150 mAh.

Bien que le Magic V3 n’est pas le plus endurant, c’est un choix qui offre des capacités photographiques très attractives.

Faites le Bon Choix pour 2025

L’année 2024 a été riche en innovations. Chaque smartphone de ce classement se distingue par des atouts uniques. En fin de compte, le choix d’un smartphone est une décision personnelle. Alors, prenez le temps de comparer, d’évaluer vos attentes et de choisir celui qui vous accompagnera pour vos aventures de 2025.

Et qui sait ? Avec les avancées technologiques qui s’annoncent, peut-être que le smartphone de vos rêves n’est pas encore sur le marché. Nous attendons d’ailleurs avec impatience le Samsung Galaxy S25 en début d’année. À quoi ressemblera le futur de la mobilité ? Rendez-vous en 2025 pour le découvrir.