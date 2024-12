En 2024, le marché des ordinateurs portables continue de surprendre avec des innovations qui répondent à tous les besoins. Que vous soyez un professionnel, un gamer ou un utilisateur en déplacement, il existe un laptop idéal pour vous. Découvrez notre sélection des meilleurs ordinateurs portables de l’année, pensée pour chaque usage et budget.

Les meilleurs laptops les nomades en 2024

Le meilleur laptop : Asus Vivobook S 14

Idéal pour les utilisateurs en déplacement, l’Asus Vivobook S 14 fait partie des meilleurs ordinateurs portables en 2024 pour ceux qui se déplacent souvent. Ce laptop offre en effet une batterie exceptionnelle de 18 heures et une portabilité élevée avec son poids d’à peine 1,3 kg. Pensez également à son écran OLED de 14 pouces (1920×1200). Alimenté par un processeur Intel Core Ultra 5, il assure des performances fluides pour toutes vos tâches quotidiennes. Son prix attractif (à partir de 650 €) en fait une option très compétitive.

L’alternative : Asus ZenBook 14 OLED

Comme alternative, il y a l’Asus ZenBook 14 OLED. Avec une autonomie de 16 heures et aussi un écran OLED tactile de 14 pouces, ce laptop se distingue par son rendu visuel riche et sa qualité de fabrication. Compact et robuste, il est idéal pour les utilisateurs recherchant puissance et esthétique. Proposé à partir de 1 199 €, il représente un excellent investissement pour les nomades exigeants.

Laptop pour les professionnels : performance et polyvalence

Notre choix : HP Spectre x360 14 (2024)

Ce 2-en-1 premium offre une autonomie de 11 heures fait partie des meilleurs ordinateurs portables de 2024. Il vous propose non seulement un écran OLED tactile 2.8k compatible avec les stylets, mais aussi de la robustesse. Vous retrouverez en effet une conception légère et durable en aluminium. Alimenté par les processeurs Intel Meteor Lake, il excelle dans la bureautique et les tâches créatives. Proposé à 1 399 €, il est parfait pour les professionnels. Comme 2-en-1, vous pouvez aussi envisager le Microsoft Surface Pro 11 qui vaut aux alentours de 1 180 €.

L’alternative : Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Léger et élégant avec sa fibre de carbone, le Lenovo ThinkPad X1 Carbon propose un clavier ergonomique, un écran OLED de 14 pouces et une autonomie de 13 h 51. Idéal pour les cadres et les travailleurs en déplacement, il est disponible à partir de 2 000 €. C’est certes un peu cher, mais ses performances et sa durabilité en font un investissement fiable.

Les meilleurs ordinateurs portables pour le gaming en 2024

Le meilleur : Asus ROG Zephyrus G16 (2024)

Conçu pour les gamers exigeants, l’Asus ROG Zephyrus G16 combine des processeurs AMD Strix Point, un GPU NVIDIA RTX 4080 et un écran OLED lumineux pour une expérience de jeu immersive. Proposé à partir de 2 499 €, il est un choix phare. Son design est également un de ses points forts. Mais si vous préférez un écran plus large, le MSI Titan 18 HX et sa dalle de 18 pouces est une excellente option à 5 399 €.

L’alternative plus abordable : MSI Katana 15

Pour les budgets plus serrés, le MSI Katana 15 est un choix judicieux. Il s’agit d’un des meilleurs ordinateurs portables gaming accessibles sur le marché. Avec un GPU RTX 4050, un processeur Intel Core i7 et un écran à 144 Hz, il est bon dans les jeux compétitifs en 1080p. Disponible à partir de 999 €, il offre un excellent rapport qualité-prix pour les joueurs occasionnels.

Et le meilleur MacBook en 2024 ?

Le meilleur du moment : M3 MacBook Air (13 pouces, 2024)

Doté du processeur M3, le MacBook Air 13 pouces offre une autonomie de 20 heures et des performances améliorées en graphisme. Compact et léger, il est parfait pour les professionnels et étudiants. Proposé à partir de 1 099 €, il est un choix idéal pour les adeptes d’Apple. Si vous recherchez plus de puissances comme les développeurs, vous devriez songer au MacBook Pro. Notez que la puce M4 est attendue début 2025.

L’alternative moins chère : M1 MacBook Air (13-inch, 2020)

Malgré son ancienneté, le MacBook Air M1 reste pertinent avec une autonomie impressionnante et un design sobre. Proposé à 899 €, il est parfait pour les budgets limités.

Les meilleurs laptops les plus polyvalents de 2024

Parmi les meilleurs ordinateurs portables polyvalents, il y a le Dell Inspiron 14 Plus de 2024. Ce laptop allie performances solides, une autonomie de 17 heures et un écran lumineux. Il est idéal pour une utilisation quotidienne. Avec un prix d’environ 1 000 €, il représente une excellente valeur pour ceux qui cherchent un équilibre entre travail et loisirs. Comme alternative, le ZenBook 14 OLED est une option, ou encore Microsoft Laptop 7 qui est disponible à partir de 1 180 €.

Voilà qui termine notre sélection des meilleurs ordinateurs portables en cette fin d’année 2024. Si vous avez un de ces ordinateurs portables, ou que vous envisagez d’en acheter un, partagez nous votre expérience.