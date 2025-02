Sur les derniers leaks postés en ligne, on nous révèle que le Motorola Razr+ (2025) s’inspirera fortement de son prédécesseur, le modèle 2024. En effet, ce dernier s’est imposé comme une référence parmi les smartphones pliables. Son successeur devrait donc conserver un design similaire, avec un processeur plus puissant. On vous en dit plus !

Le même design, avec quelques évolutions subtiles

Android Headlines a dévoilé les premières images du Motorola Razr+ (2025). On y voit un smartphone très similaire à son prédécesseur. Il y aura un écran pliable de 6,9 pouces et un écran externe OLED de 4 pouces. L’une des principales évolutions est au niveau du coloris. Ce modèle sera effectivement disponible en vert foncé avec un dos en similicuir texturé, rappelant la teinte Spring Green du Razr+ (2024). Motorola pourrait alors miser sur le revêtement en cuir végan sur l’ensemble de la variante.

Autre élément notable : les bords du smartphone qui adopteraient une finition brillante en aluminium. De quoi apporter une touche « Premium » à l’appareil. Côté photo, la double caméra resterait la même, mais des rumeurs suggèrent le retour du téléobjectif qui était absent sur le modèle 2024.

Enfin, en matière de mémoire, Motorola aurait opté pour une configuration jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien que certains espèrent l’annonce d’une version 512 Go.

Un Snapdragon 8 Elite pour le Motorola Razr+ de 2025

La véritable nouveauté du Motorola Razr+ (2025) c’est bien au niveau de ses performances. Ce modèle serait équipé du Snapdragon 8 Elite, le tout dernier processeur de Qualcomm avec de l’IA intégrée. Un choix judicieux qui devrait permettre une meilleure gestion de l’autonomie. D’autant que le modèle conserverait une batterie de 4000 mAh, compatible avec une charge rapide de 45 W et une charge rapide sans fil de 15 W.

Si le smartphone pourrait être lancé plus tôt que le Razr+ (2024), aucune date officielle n’a encore été annoncée. Il faudra donc patienter encore un peu pour en savoir plus sur les plans de Motorola pour le Razr+ (2025).