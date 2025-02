Pourquoi un smartphone milieu de gamme en 2025 ? Ce segment est simplement devenu de plus en plus populaire et performants ces dernières années. L’objectif principal de ces smartphones est d’offrir une expérience premium à un prix nettement inférieur aux flagships du marché. Bien entendu, la notion de « prix abordable » est subjective. Cependant, en comparant le haut de gamme et l’entrée de gamme, nous pouvons situer la fourchette des mid-rangers entre 400 et 700 euros. Voici donc notre sélection des meilleurs smartphones milieu de gamme en 2025.

Galaxy S24 FE : un flagship déguisé en mid-range

Le Galaxy S24 FE semble être une heureuse surprise de Samsung, tant il offre une expérience proche des modèles premium. Bien qu’il n’intègre pas le même processeur que les Galaxy S24 classiques, l’Exynos 2400e délivre des performances similaires.

Samsung a également inclus le même capteur principal de 50 MP que les S24 et S24 Plus. Cela permet de préserver une qualité photo exceptionnelle. Le seul point faible relevé par les utilisateurs est son autonomie. La durée de vie est en effet estimée à environ 6 heures et 20 minutes.

Toutefois, pour un prix de départ de 490 euros et pouvant aller jusqu’à 700 euros, le S24 FE reste une affaire en or. Surtout avec ses 7 ans de mises à jour logicielles, son superbe écran et ses excellents haut-parleurs stéréo.

Pixel 8a : l’IA avancée à un prix accessible

La série a est le milieu de gamme des Google Pixel. Le Pixel 8a convainc par son système photo. En effet, vous aurez un capteur principal de 64 MP et un ultra grand-angle de 13 MP, bien optimisé par le SoC fait maison. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une luminosité maximale de 2 000 nits. Cette caractéristique assure une lisibilité parfaite en plein soleil.

Sous le capot, le Pixel 8a embarque le processeur Google Tensor G3. Ce dernier est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5 et un stockage de 128 ou 256 Go. Il introduit également Gemini, la nouvelle IA de Google, qui améliore l’expérience utilisateur avec des commandes vocales avancées et une meilleure gestion des tâches.

Son autonomie est correcte, mais la charge reste lente comparée à des modèles concurrents comme le OnePlus 13R ou le Motorola Edge (2024). Pour environ 400 euros, le Pixel 8a est un choix idéal pour ceux qui recherchent un excellent appareil photo et un support logiciel à long terme.

Galaxy A35 5G : le meilleur rapport qualité-prix

Samsung a décidé de ne pas proposer le Galaxy A55 5G sur certains marchés, laissant le Galaxy A35 5G comme option principale dans cette gamme de prix. Avec un prix d’environ 245 euros (maximum 400 euros), il propose un appareil photo performant.

En outre, vous aurez une autonomie impressionnante grâce à sa batterie de 5 000 mAh, et un écran AMOLED très agréable.

iPhone 14 : le meilleur compromis Apple

En attendant la version SE, ce sera l’iPhone 14 qu’on ajoutera dans notre sélection. C’est une alternative plus abordable pour les amateurs d’Apple qui débute approximativement à 600 euros (1000 euros et quelques au maximum selon la config). Il conserve la puce A15 Bionic, très performante. Cet iPhone bénéficie d’un modem 5G plus rapide et du Bluetooth 5.3. Son appareil photo principal avec autofocus et un capteur amélioré garantissent de bons résultats en basse lumière.

Son autonomie reste son point faible, avec environ 6 heures d’utilisation intensive. Pour ceux qui veulent un iPhone plus endurant, l’iPhone 14 Plus est une meilleure option.

OnePlus 13R : la performance avant tout

Le OnePlus 13R offre un écran AMOLED ProXDR de 6,78 pouces à 120 Hz, une résolution nette de 2800 x 1260 pixels. Tout cela se voit couplé avec des technologies comme Aqua Touch 2.0 pour un confort optimal.

Son Snapdragon 8 Gen 3 assure des performances dignes d’un flagship, avec jusqu’à 16 Go de RAM. Son appareil photo principal de 50 MP fournit des images nettes, bien que l’ultra grand-angle de 8 MP soit perfectible.

Avec une batterie de 6 000 mAh et une recharge ultrarapide à 80 W (0 à 62 % en 30 min), le OnePlus 13R est un excellent choix pour les utilisateurs exigeants. Il est commercialisé aux environs de 700 euros. Si c’est encore cher, on vous recommande de jeter un œil à son prédécesseur, le OnePlus 12R. Ce dernier démarre à 499 euros et est tout aussi performant.

Motorola Edge (2024) : un écran remarquable et un design fin

Le Motorola Edge (2024) propose un écran P-OLED de 6,6 pouces et une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 68W et sans fil 15 W. Son Snapdragon 7 s Gen 2 est suffisant pour une utilisation quotidienne, mais moins performant que certains concurrents. Il est vendu entre 289 et 510 euros.

Nothing Phone (2) : le plus atypique des mid-range

Le Nothing Phone (2) conserve son design emblématique avec un système Glyph LED plus personnalisable. Son Snapdragon 8+ Gen 1 assure de bonnes performances, et la marque promet 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de correctifs. Disponible à partir de 600 euros. On attend actuellement le Nothing Phone (3a), qui sera le nouveau milieu de gamme de la marque.

Comment choisir votre smartphone milieu de gamme en 2025 ?

L’autonomie est un élément clé pour ceux qui recherchent une utilisation prolongée sans recharge fréquente. Dans ce domaine, le OnePlus 13R se distingue par son excellente endurance et ses performances, notamment en jeu. Si la qualité photo est votre priorité, le Pixel 8a se démarque par son traitement d’image avancé, mais aussi par sa longue durée de vie (le support logiciel le plus long du marché). De son côté, l’iPhone 14 excelle en vidéo. En fonction de vos besoins et de votre budget, ces critères vous aideront à trouver le smartphone milieu de gamme idéal pour 2025 et pour votre budget !