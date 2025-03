Le Pixel 9 Pro de Google a été sacré meilleur smartphone de l’année aux Global Mobile (Glomo) Awards 2025 lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone. C’est la deuxième année consécutive que Google remporte cette distinction, après la victoire du Pixel 8 en 2024. Ce prix est décerné par un jury d’experts du secteur, qui évaluent le design, l’innovation, les performances et l’expérience utilisateur.

Une reconnaissance méritée pour le Google Pixel 9 Pro

Le Pixel 9 Pro a convaincu le jury grâce à ses innovations basées sur l’intelligence artificielle, son appareil photo performant et son intégration fluide entre matériel et logiciel. Google a misé sur son IA Gemini, qui alimente des fonctionnalités comme les réponses intelligentes, la recherche avancée et une assistance vocale optimisée. En plus du titre de meilleur smartphone, Google a également remporté le prix de l’innovation révolutionnaire pour un appareil. Ceci récompensant son engagement dans l’IA mobile.

Malgré cette victoire, la concurrence était rude. Le Pixel 9 Pro a surpassé des modèles phares comme l’iPhone 16 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra. Toutefois, il est à prendre en compte que les nouveaux Galaxy S25 n’étaient pas encore éligibles pour cette édition des Glomo Awards.

Découvrez ou redécouvrez la vidéo promotionnelle du smartphone :

VOIR AUSSI : Google Pixel 9 : Top 3 accessoire pour personnaliser et protéger votre smartphone !

Google rejoint les géants du marché

Avec ce deuxième sacre consécutif, Google rejoint un cercle restreint de marques dominantes aux MWC Awards, aux côtés de Samsung et Apple. Voici les gagnants des dernières années :

2024 : Google Pixel 8

2023 : Apple iPhone 14 Pro

2022 : Apple iPhone 13 Pro Max

2021 : Samsung Galaxy S21 Ultra

Le chemin de Google vers cette consécration n’a pas été sans embûches. Si les premiers Pixel ont eu des débuts difficiles, la révolution du Pixel 6 en 2021 a marqué un tournant. Aujourd’hui, le Pixel 9 Pro symbolise bien l’aboutissement de cette évolution. Il confirme Google comme un acteur majeur du marché des smartphones haut de gamme.

Et oui, le Pixel 9 Pro marque une nouvelle victoire pour Google. Grâce à ses avancées en intelligence artificielle, son design soigné et son excellent rapport qualité-prix, il a su s’imposer face à la concurrence. Avec deux prix majeurs remportés cette année, Google démontre une fois de plus que l’innovation et l’intégration logicielle sont ses plus grands atouts.