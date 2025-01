Gemini évolue avec une refonte majeure de son interface et une intégration plus poussée sur les nouveaux Galaxy S25. Mais pas que ! Vous verrez à la fin de cet article une autre intégration surprenante. Cette transformation s’inscrit dans une semaine riche en annonces, avec le déploiement d’Android 16 et des innovations matérielles de Samsung.

Google Gemini : une refonte pour une expérience plus fluide

Google a lancé une mise à jour significative de Gemini sur Android, avec une interface repensée qui mise sur le minimalisme. L’overlay de l’assistant adopte désormais un design plus compact, affichant uniquement un champ de saisie et quelques raccourcis essentiels. Cette nouvelle approche permet de maximiser l’espace à l’écran tout en conservant les fonctionnalités clés.

Sur les Galaxy S25, Gemini est préinstallé et intègre une nouvelle interface qui s’harmonise avec One UI de Samsung. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience plus fluide avec un accès simplifié à Gemini Live et un menu plus intuitif. Cependant, certaines fonctionnalités de l’ancienne interface ont disparu, comme le raccourci vers l’application complète et la poignée de multitâche en écran partagé.

Cette refonte est déployée via la version 16.2.40 de l’application Google. D’ailleurs, elle s’étend progressivement à l’ensemble des appareils Android.

VOIR AUSSI : Ce qui s’est passé durant le Samsung Galaxy Unpacked 2025 : le débrief

Android 16 et Galaxy S25 : des évolutions stratégiques

Android 16 a fait sa première apparition publique avec le lancement de la Beta 1. Cela inclut des améliorations notables comme le support des applications tablette en format libre. Nous pouvons aussi noter une nouvelle fonctionnalité de notifications interactives baptisée Live Updates. Cette dernière rappelle le Now Bar de Samsung et vise à offrir un suivi en temps réel des événements importants.

Du côté du Galaxy S25, Samsung mise sur l’intelligence artificielle avec une meilleure intégration de Gemini. L’Ultra a perdu certaines fonctionnalités liées au S Pen. Néanmoins, la gamme bénéficie enfin des mises à jour sans interruption, une avancée attendue de longue date.

Dans cette stratégie d’unification des services Google, YouTube Premium et Google One s’allient désormais sous une nouvelle offre groupée. Ce partenariat reflète l’ambition de Google d’intégrer son IA plus profondément dans ses services premium. Depuis l’apparition des abonnements Gemini Advanced, Google One ne se limite donc plus au stockage cloud. Il devient en effet un hub central pour l’IA et les services premium. Avec cette nouvelle offre groupée, YouTube Premium propose aussi des fonctionnalités innovantes comme la possibilité de sauter directement aux meilleurs moments d’une vidéo. Vous pourrez également accéder à des clips musicaux en haute qualité audio ou générer des résumés automatiques de vidéos,

Il reste à voir si cette approche plus épurée séduira les utilisateurs ou si Google devra ajuster certains choix en fonction des retours.