La recharge sans fil est une fonctionnalité de plus en plus courante et appréciée. Ceci est particulièrement vrai pour les utilisateurs de smartphone haut de gamme qui y voient un atout indéniable. Et ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la norme Qi2, le nouveau standard de charge sans fil Qi. Cependant, qu’en est-il de sa compatibilité avec les derniers smartphones Samsung ? C’est justement ce dont on va parler dans cet article.

Qi 2 : une nouvelle norme de charge sans fil pleine de promesses

Le Qi2 est l’évolution du standard de recharge sans fil Qi. Il s’inspire de la technologie MagSafe d’Apple. Bien évidemment, il apporte son lot d’améliorations par rapport à ses prédécesseurs. Cette nouvelle norme de Qi garantit non seulement une connexion plus stable, mais aussi une meilleure efficacité énergétique. Ce qui la distingue, c’est qu’elle intègre des aimants permettant un alignement magnétique parfait entre le chargeur et l’appareil.

Un autre avantage majeur de cette technologie Qi2 est sa compatibilité avec une large gamme d’accessoires magnétiques, comme des supports de voitures. Les utilisateurs peuvent alors recharger leurs appareils de façon plus sûre, sans risque d’éventuel débranchement.

Question compatibilité, Apple a été le premier constructeur mobile à intégrer cette technologie dans ses iPhone 15. Sinon, le nouveau Skyline de HMD demeure aussi entièrement compatible avec la recharge magnétique Qi2. Cet appareil est vendu au prix de 500 dollars, soit environ 450 euros.

La norme Qi2 est annoncée au courant de l’année 2023. Pourtant, peu de smartphones Android sont encore équipés des aimants pour en tirer pleinement parti. Même les modèles haut de gamme n’en possèdent pas, les utilisateurs devant donc attendre les prochaines générations de téléphones.

Qu’en est-il de sa compatibilité avec les derniers modèles Samsung ?

Parmi les modèles incompatibles, les derniers smartphones Samsung ne sont pas équipés des aimants nécessaires pour la recharge Qi2. Les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy S24 ont beau supporter la recharge sans fil jusqu’à 15 W. Pourtant, ils ne peuvent pas profiter des avantages de la norme Qi2.

Tout n’est pas perdu pour les utilisateurs de ces appareils. En effet, il existe sur le marché des adaptateurs MagSafe et des coques compatibles qui permettent de reproduire certains des bénéfices offerts par Qi2. Ces solutions offrent une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent maximiser la fonctionnalité de leur Galaxy Z Flip 6 ou S24. Espérons que Samsung intègre le Qi2 dans ses prochains modèles.