Apple a dévoilé un nouvel iPad Air équipé de la puce M3, à peine dix mois après la sortie du modèle sous M2. Ce changement offre des améliorations en puissance de calcul et en performances graphiques avec des technologies comme le ray tracing, le mesh shading et le dynamic caching. Destiné aux créatifs et aux joueurs recherchant une alternative plus abordable à l’iPad Pro, cet iPad Air reste néanmoins une mise à jour assez mineure.

Performances : l’avantage du M3 pour les créatifs et gamers

La puce M3 apporte une légère augmentation de vitesse par rapport au M2, avec un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs. Grâce au processus de gravure en 3 nm, elle est plus efficace énergétiquement et gère mieux les tâches graphiques avancées. Les créatifs travaillant sur Photoshop ou Final Cut Pro bénéficieront d’une meilleure gestion des couleurs et des effets visuels. Les gamers, quant à eux, profiteront d’un affichage plus fluide avec le ray tracing et le mesh shading. Cela permettra bien sûr d’optimiser l’intégration d’Apple Intelligence et ses fonctionnalités liées à l’IA. En outre, cela facilitera l’exécution de tâches gourmandes en ressources, comme la conception 3D ou encore le développement de logiciels.

Toutefois, pour un usage classique, la différence avec le M2 reste minime. Les utilisateurs venant d’un modèle sous M1 ou A-series verront un bond en performance. Ceux déjà équipés d’un iPad Air M2 pourraient ne pas ressentir de réels changements.

Un design identique et un écran toujours limité

Apple a conservé le même châssis, avec un choix entre 11 et 13 pouces. L’écran LCD atteint 600 nits, suffisant en intérieur, mais parfois insuffisant en extérieur. L’absence de mini-LED ou d’OLED reste un point faible face aux tablettes concurrentes. Avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, l’expérience visuelle reste en retrait par rapport aux 120 Hz des iPad Pro.

Apple annonce 10 heures d’autonomie, mais en utilisation multimédia et multitâche, il faut plutôt compter 7 à 8 heures. L’iPad Air M3 reste compatible avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard nouvelle génération, rendant l’expérience plus proche d’un ordinateur portable.

Niveau stockage, il faut savoir que l’iPad Air débute à 128 Go pour atteindre 1 To. Il est également équipé d’un port USB 3 offrant des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre 10 Gbit/s.

Faut-il l’acheter ?

Si vous cherchez un iPad puissant sans atteindre les prix du Pro, l’Air M3 est une bonne option. Cependant, son évolution mineure, voire timide, ne justifie pas un remplacement immédiat pour les utilisateurs de l’iPad Air M2. Son vrai atout réside dans les capacités graphiques avancées du M3, mais pour le reste, il manque d’innovations marquantes.

Côté portefeuille ? L’iPad Air M3 est proposé à partir de 719 euros pour la version Wi-Fi en 11 pouces. Avec 256 Go de stockage, son prix passe à 849 euros. En comparaison, l’iPad Pro avec la même capacité de stockage commence à 1 219 euros. Cette différence de tarif s’explique par des performances supérieures, un écran plus avancé et l’intégration de technologies supplémentaires.