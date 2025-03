Apple a récemment dévoilé son tout nouveau MacBook Air équipé de la puce M4. Il succède ainsi aux modèles M2 et M3 qui disparaissent du catalogue officiel. Ce nouveau modèle reste fidèle à son design emblématique, avec un châssis en aluminium brossé et une finesse exemplaire. Disponible en deux tailles, 13,6 pouces et 15,3 pouces, le MacBook Air se décline désormais en un nouveau coloris Sky Blue, en plus des traditionnelles teintes argent, lumière stellaire et minuit. Le design n’est pas fou et reste épuré comme nous avons l’habitude. Toutefois, sachez que la véritable évolution se passe sous le capot.

Une puce M4 surpuissante

Le MacBook Air M4 embarque un processeur à 10 cœurs et un GPU allant jusqu’à 10 cœurs. La promesse de performances nettement améliorées par rapport à ses prédécesseurs est tenue. Apple annonce un gain de puissance de 2x par rapport au MacBook Air M1, avec des performances proches de celles du MacBook Pro M4. Apple promet une meilleure gestion thermique grâce à la puce M4.

L’appareil est également doté de 16 Go de RAM unifiée en standard, extensible jusqu’à 32 Go, et d’un stockage de base de 256 Go. Les options vont cependant jusqu’à 2 To. Une amélioration notable concerne la prise en charge de deux écrans externes, un atout majeur pour les professionnels et créateurs de contenu. En outre, le MacBook Air M4 intègre Apple Intelligence, avec des fonctionnalités IA avancées comme Image Playground, Genmoji et un Siri amélioré. Vous aurez aussi l’intégration de ChatGPT dans Siri et les outils d’écriture, avec un accent sur la confidentialité.

En outre, le MacBook Air M4 embarquera une caméra 12 MP Center Stage, une nette amélioration par rapport à l’ancien modèle en 1080p. Cependant, le MacBook Air M4 ne possède toujours pas de ventilateur contrairement au MacBook Pro. Aussi, cela peut limiter ses performances en cas de forte charge de travail.

Prix et disponibilité

Malgré ces améliorations techniques, Apple a surpris en proposant le MacBook Air M4 à un prix de départ plus bas que la génération précédente. Le modèle 13 pouces débute à 1 199 euros, tandis que la version 15 pouces démarrera à 1 499 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes et les premières livraisons sont prévues pour le 12 mars 2025.

Verdict : un design familier, mais une puissance renouvelée. Alors oui, le dernier-né d’Apple ne connaîtra donc pas de relooking. Néanmoins, avec ses performances accrues, et son prix plus attractif, le MacBook Air M4 s’impose comme une option de choix. En effet, les étudiants et les créatifs pourront ainsi avoir l’opportunité d’upgrader leur setup. Il reste à voir comment il se comportera face à des tests plus poussés, mais sur le papier, il semble déjà s’annoncer comme l’un des meilleurs ordinateurs portables de 2025. En prime, il faut mentionner l’objectif d’Apple en 2025 qui est le zéro plastique dans les emballages. Pour ce produit, nous avons déjà 55 % de matériaux recyclés, avec de l’aluminium et des terres rares 100 % recyclés.