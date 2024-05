Obtenir un prêt professionnel : les critères décisifs des banques

En France, obtenir un prêt professionnel est important pour les entrepreneurs souhaitant lancer ou agrandir leur entreprise. Lorsque vous soumettez une demande de financement, la banque examine en détail le dossier présenté. Elle évalue le risque en se basant sur divers indicateurs et ratios financiers. Cette analyse rigoureuse conduit la banque à prendre une décision sur l’octroi du prêt, en déterminant aussi bien le montant que le taux d’intérêt. Pour mieux naviguer dans ce processus, il est essentiel de comprendre les critères bancaires qui influencent l’approbation de financement.

Comprendre le crédit professionnel

Le crédit professionnel, parfois appelé prêt bancaire professionnel, est une forme de financement offerte par les banques pour faciliter le lancement ou l’expansion d’un projet d’entreprise. Ce type de crédit est indispensable pour couvrir divers besoins financiers. Tels que l’acquisition d’équipements, le renforcement de la trésorerie pour faire face aux fluctuations saisonnières ou pour supporter les coûts opérationnels. Mais également pour l’investissement immobilier, par exemple dans l’achat ou la construction de locaux commerciaux.

Les bénéficiaires potentiels du crédit professionnel sont variés et comprennent un large éventail d’entités légales. Notamment les petites, moyennes et grandes entreprises, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les professions libérales, les micro-entrepreneurs, les associations et les franchises.

En fin de compte, le crédit professionnel joue un rôle important dans la dynamisation de l’économie en stimulant l’entrepreneuriat et en favorisant la création d’emplois.

Les critères d’évaluations des prêts professionnels par les banques françaises

Les banques françaises examinent plusieurs facteurs pour juger les demandes de prêts professionnels.Lors de la soumission de votre demande, elles étudient divers indicateurs financiers pour rendre leur verdict. Les conditions spécifiques que les prêteurs considèrent pour accorder un financement englobent plusieurs aspects clés.

La capacité d’autofinancement

La capacité d’autofinancement (CAF) est un élément vital dans l’évaluation des projets par les banques. Elle révèle les ressources que votre entreprise générera grâce à son activité et à ses modes de financement. Cette mesure de rentabilité permet aux institutions financières de déterminer votre capacité de remboursement et, par conséquent, votre potentiel d’emprunt. En comprenant votre CAF, vous pouvez mieux appréhender votre position financière et renforcer vos chances d’obtenir un prêt professionnel.

Comment est calculé la capacité d’emprunt à partir de la CAF?

Pour déterminer la capacité d’emprunt de votre entreprise à partir de la capacité d’autofinancement (CAF), utilisez la formule suivante : Endettement bancaire = Capacité d’autofinancement x Nombre d’années de remboursement. Plusieurs méthodes existent pour calculer la CAF, qui est la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. À partir du résultat net, vous devez ajouter les dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les valeurs nettes comptables d’éléments d’actifs cédés. Puis soustraire les reprises sur provisions et amortissements, la quote-part de subvention virée au compte de résultat et les produits de cessions d’éléments d’actifs.

Le taux d’endettement

Les banques évaluent votre endettement professionnel par rapport à vos fonds propres pour juger de votre engagement personnel et de la solvabilité de votre projet. Le taux d’endettement professionnel d’une entreprise se calcule en divisant les dettes financières par les capitaux propres. Dans les dossiers solides, l’endettement reste généralement sous 30%. Pour ceux de qualité moyenne, il oscille entre 30 et 75%. Les dossiers à risque affichent un endettement dépassant 75%.

La stabilité financière de l’entreprise

L’excédent brut d’exploitation (EBE) est un critère essentiel pour les banques lorsqu’elles accordent un financement professionnel. Cet indicateur mesure la capacité de votre entreprise à générer de la trésorerie grâce à son activité principale. Les banques cherchent à investir dans des entreprises stables et rentables. Et pour évaluer cela, elles examinent attentivement vos bilans financiers, vos états de résultats et vos flux de trésorerie. Une situation financière saine, démontrant une bonne gestion, indique à la banque que votre entreprise présente moins de risques. La classification de votre dossier dépendra du résultat obtenu. Il est considéré comme « bon » si le ratio est supérieur à 8, « moyen » s’il se situe entre 2 et 8, et « risqué » s’il est inférieur à 2.

Un plan d’affaires

Pour obtenir un prêt professionnel, un plan d’affaires solide est essentiel. Ce document détaille les objectifs de votre entreprise, les stratégies de marché, et inclut une projection financière claire. Il démontre à la banque que vous avez une vision claire et une stratégie pour atteindre la rentabilité. De plus, un plan d’affaires bien élaboré peut aider à identifier les risques potentiels et à élaborer des solutions pour les atténuer.

Les étapes essentielles pour obtenir un prêt professionnel

L’obtention d’un prêt professionnel et la persuasion de votre banquier quant à la viabilité de votre projet nécessitent le suivi attentif des étapes clés suivantes :

Étape 1 : Constitution du dossier

Commencez par la préparation d’un dossier complet, incluant un business plan détaillé. Ce document est essentiel pour rassurer la banque sur la rentabilité et la solidité de votre projet.

Étape 2 : Entretien avec la banque

Préparez-vous minutieusement pour cet entretien important. Apportez des éléments visuels et assurez-vous que votre présentation et votre ton soient appropriés. Vous devez convaincre votre banquier que le risque associé à votre projet est minime.

Étape 3 : Négociation des conditions

Une fois que le dossier est présenté et l’entretien terminé, entamez la négociation des conditions du prêt. Profitez de la concurrence entre les banques, exprimez votre disposition à changer d’établissement financier, et mettez en avant votre fidélité pour obtenir les meilleures conditions possibles.

Les options de financement alternatif

Si les prêts traditionnels ne sont pas une option viable, il est judicieux d’explorer des alternatives telles que les micro-crédits ou les subventions gouvernementales. Les micro-crédits peuvent offrir des conditions plus souples et des montants plus petits adaptés aux besoins des petites entreprises. De même, les subventions gouvernementales peuvent présenter des avantages spécifiques pour certains types d’entreprises, comme des incitations fiscales ou des programmes de soutien spécifiques à certaines industries. En examinant ces options de financement alternatives, vous pourriez trouver une solution adaptée à vos besoins spécifiques et à votre situation financière.

Pour conclure,

Bien que le ratio de couverture des intérêts soit important, il ne constitue qu’un aspect parmi d’autres dans l’évaluation d’une demande de financement professionnel. Pour améliorer vos perspectives, veillez à élaborer un business plan solide et cohérent, à établir des prévisions financières équilibrées, et à présenter l’ensemble de manière claire et attrayante. En offrant une vision globale et réaliste de votre projet, vous augmentez vos chances de convaincre les banques de vous soutenir dans vos ambitions entrepreneuriales.

