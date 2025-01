Avec One UI 7, Samsung redéfinit l’expérience utilisateur en matière de personnalisation. L’annonce de la disponibilité mondiale de l’application Good Lock marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise. Après des années de restrictions géographiques, cette mise à jour offre enfin aux utilisateurs Galaxy du monde entier une réelle satisfaction. La raison : des outils puissants et intuitifs pour adapter leur smartphone à leur style.

Une réelle révolution dans la personnalisation des smartphones

Samsung franchit une étape majeure avec One UI 7 en rendant Good Lock accessible à tous. Jusqu’à présent, cette application était limitée à certains marchés via le Galaxy Store. Cette situation a frustré de nombreux utilisateurs, mais plus pour longtemps. Désormais, Good Lock sera téléchargeable mondialement sur le Galaxy Store et le Google Play Store.

Cette personnalisation unique sur One UI 7 se distingue par des fonctionnalités avancées. Parmi elles, un nouvel onglet « Ma Page » simplifie la gestion des paramètres. Il propose des filtres pour naviguer rapidement parmi les modules. De plus, le module Home Up permet une totale liberté dans l’agencement des icônes et widgets, sans contrainte de grille.

L’amélioration ne s’arrête pas là. L’application Camera Assistant introduira une option pratique pour sauvegarder directement des vidéos sur un périphérique de stockage externe via USB-C. Il va sans dire que cela ajoutera une flexibilité précieuse pour les créateurs de contenu.

Pourquoi One UI 7 et Goof Lock vont-ils changer la donne pour les utilisateurs Samsung ?

Avec la refonte de Good Lock dans One UI 7, Samsung répond enfin aux attentes des utilisateurs. L’interface revisitée rend l’application plus intuitive, même pour les nouveaux venus. Cette personnalisation unique sur One UI 7 permet des ajustements avancés, autrefois réservés aux experts.

L’expansion mondiale de Good Lock s’accompagne d’une synchronisation parfaite avec les appareils Galaxy. Les utilisateurs peuvent modifier en profondeur l’apparence de leur écran d’accueil, ajuster les animations des gestes, et même configurer des options spécifiques. Et cela, pour chaque mode d’utilisation : pour le travail, les loisirs…

En rendant ces outils accessibles sans nécessiter de compétences techniques ou d’accès root, Samsung démocratise la personnalisation. Cette mise à jour, qui coïncide avec la sortie de One UI 7 prévue en février 2025, commence avec la série Galaxy S24 avant de s’étendre aux autres appareils éligibles. À voir si cette attente de 10 ans sera à la hauteur de nos espérances.