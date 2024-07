Samsung One UI 7, la nouvelle interface de la marque coréenne, se dévoile petit à petit. Selon Ice Universe, un leaker connu sur les réseaux sociaux, cette mise à jour serait la plus importante depuis les débuts de One UI. Elle devrait apporter des changements majeurs tant dans l’apparence que dans les fonctions de l’interface.

One UI 7 présenterait de nouvelles icônes pour les applications

Samsung One UI 7 introduit un nouveau style d’icônes qui marque une nette rupture avec le design actuel. Selon le leaker Chun Bhai (@chunvn8888) sur X, les icônes auront un fond blanc avec des coins arrondis. On dirait que Samsung s’est inspiré des icônes d’iOS et de Google Photos. À titre d’exemple, l’icône de la Galerie aura un fond blanc avec six feuilles aux couleurs vives. Ce design contraste avec le fond magenta traditionnel.

Ce changement divise déjà les utilisateurs. Certains apprécient ce look moderne, tandis que d’autres regrettent la perte d’identité visuelle propre à Samsung. Cependant, Ice Universe précise que le design peut encore changer avant la version bêta de One UI 7.

Le géant sud-coréen avait déjà tenté un changement similaire avec One UI 5. Il devait, cependant, l’abandonner pour faire suite aux critiques des utilisateurs. Cette fois-ci, l’entreprise semble déterminée à mener cette refonte jusqu’au bout.

Par ailleurs, la prochaine surcouche de Samsung offrirait aussi plus d’options de personnalisation. Selon les fuites, il serait possible de modifier la forme des icônes et même y ajouter ses propres images. Si cela se concrétise, chacun pourra adapter l’interface de son smartphone Samsung à ses goûts.

Les autres changements probables selon les rumeurs

One UI 7 ne se limite pas à un relooking des icônes, Samsung s’apprêtant à revoir l’ensemble de son interface. Chun Bhai évoque le retour du tiroir d’applications vertical, offrant une navigation plus fluide entre vos applications.

Toujours selon le leaker, l’écran de verrouillage se serait amélioré avec de nouveaux boutons de raccourcis plus ergonomiques. Le menu déroulant proposerait deux sections distinctes. Un glissement depuis le haut à gauche ouvrira le centre de notifications, tandis qu’un glissement depuis le haut à droite donnera accès aux paramètres rapides. Xiaomi utilise déjà cette fonctionnalité.

Comme l’a rapporté Chun Bhai, une fonction similaire au Dynamic Island d’Apple pourrait faire son apparition sur les smartphones Samsung. En outre, le pourcentage de batterie s’afficherait directement à l’intérieur de l’icône située dans la barre de notifications. Les paramètres rapides adopteraient un design plus arrondi.

Rappelons toutefois que ces informations restent au stade de rumeurs, bien qu’elles proviennent de sources généralement fiables. Pour obtenir des détails officiels, gardez un œil sur le prochain évènement Samsung Developer Conference du 3 octobre 2024. Samsung One UI 7, basé sur Android 15, y sera très probablement présenté en détail.