Si l’Android 15 est sur toute les lèvres, Samsung prépare aussi le lancement de One UI 7. Sa nouvelle interface basée sur l’OS de Google. Annoncée pour 2025 avec le Galaxy S25, cette mise à jour inclura une fonctionnalité inspirée d’Apple Intelligence. Des outils personnalisés et des améliorations inspirées de l’écosystème Apple… Tout pour séduire les utilisateurs Android ?

One UI 7 : une mise à jour inspirée de l’écosystème Apple

Samsung dévoile enfin sa vision pour One UI 7. Face aux retards accumulés, notamment sur sa sortie sur le Galaxy S24, la firme se concentre sur une expérience utilisateur enrichie. Parmi les changements, une fonction clairement inspirée de son concurrent Apple se distingue. La guerre des Titans prend-elle une autre tournure ?

Les utilisateurs Galaxy pourront, en effet, bénéficier de concepts inspirés de la célèbre marque à la pomme, à savoir entre autres :

Un écran de verrouillage dynamique façon « île » ;

Un centre de contrôle inspiré d’iOS 18 ;

Des animations plus fluides rappelant celles de l’iPhone.

Cette version marque une approche résolument tournée vers une interface plus intuitive et visuellement plaisante. Cela nous rappelle l’esthétique épurée des iPhone. Samsung vise ici à offrir aux utilisateurs d’Android une expérience proche de celle de l’écosystème iOS. La marque souhaiterait toutefois préserver la flexibilité et la personnalisation propre à Android. La mise à jour de One UI 7 s’annonce donc stratégique, ciblant une expérience utilisateur premium.

Galaxy AI : des résumés de notifications inspirés d’Apple Intelligence

La surcouche One UI 7 de Samsung pourrait également ressembler davantage à son rival, notamment du côté des notifications. Elle s’inspirerait directement de la gestion d’Apple Intelligence. Celle-ci ayant été récemment introduite sur les iPhone 15 Pro et 16 avec iOS 18.1. Ce changement de cap vise à simplifier la gestion des notifications en offrant un résumé intelligent, épuré des informations secondaires. Le principe : ne conserver que l’essentiel pour chaque alerte ou message. Cela permettra aux utilisateurs de se concentrer sur les informations importantes et de réduire l’encombrement de leur écran.

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible qu’en coréen, mais puisque Galaxy AI prend en charge plusieurs langues, elle pourrait bientôt être étendue. Il reste à voir si elle apparaîtra dans la première version bêta de One UI 7. Il se peut aussi que son lancement coïncide avec celui de la série Galaxy S25 l’année prochaine.

Cette mise à jour pourrait transformer l’expérience utilisateur des Galaxy, en alliant l’innovation Android et la simplicité d’iOS. Samsung a toutefois annoncé que les utilisateurs de téléphones Galaxy pourraient tester la version bêta de One UI 7 d’ici la fin de l’année 2024.