Découvrez les téléphones Samsung qui passeront à Android 14 et à One UI 6

Alors que l’année tend vers sa fin, Google et Samsung s’activent pour terminer les derniers tests pour Android 14 et la surcouche One UI 6. Même si ces nouvelles versions ne devraient pas embarquer de grandes fonctionnalités, elles apportent quelques nouveautés et des correctifs de sécurité. Et, comme toujours, ce ne sont pas tous les smartphones qui sont éligibles. On connaît dorénavant les modèles de la marque Samsung qui recevront Android 14 et One UI 6.

Android 14 et One UI 6 arrivent fin août sur tous les smartphones haut de gamme récents

Lors du Google I/O 2023, l’entreprise de Mountain View n’a pas accordé assez de temps à la prochaine version de son système d’exploitation. Ceci témoigne de ce que représente Android 14 : elle devrait être discrète en matière de fonctionnalités, mais elle mise quand même sur la performance. Les derniers tests en bêta sont en cours. Le déploiement sur les smartphones est attendu pour la fin du mois d’août 2023.

Pour les utilisateurs de la marque Samsung, le déploiement d’Android 14 sera accompagné de la prochaine version de la surcouche One UI. Et, si vous avez un smartphone haut de gamme récent, vous n’avez pas à vous en faire. Tous sont éligibles aux deux versions qui arrivent. Plus précisément, il s’agit des :

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Du côté des smartphones pliants de la marque coréenne, aucun modèle ne devrait être laissé de côté. Les Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Z Fold4 et Z Flip4 bénéficieront tous d’Android 14 et de One UI 6. Pour les deux nouveaux modèles attendus, ils devraient être dévoilés avec cette nouvelle mouture.

VOIR AUSSI : Le meilleur smartphone à moins de 500€ en 2023 : pourquoi s’offrir ce bon Samsung ?

Les Samsung milieu de gamme qui bénéficieront des mises à jour

Du côté des milieux de gamme, plusieurs modèles de la catégorie A, M et F sont éligibles à Android 14 et One UI 6. Il s’agit de :

A73,

A72,

A54,

A53,

A52,

A34,

A33,

A24,

A14,

A13,

A04,

M54,

M53 5G,

M33 5G,

M23,

F54,

F23,

F14 5G,

Xcover 6 Pro.

Par ailleurs, les tablettes S8, S8+ et S8 Ultra auront aussi droit à Android 14 et One UI 6.

Cependant, retenez qu’il est possible que plusieurs autres appareils de la marque coréenne bénéficient du One UI 6. Des smartphones plus anciens tels que le S20 pourront également recevoir Android 14, mais bien plus tard. Toutefois, il ne peut en être le cas pour les Samsung S9 et S10. La marque dit avoir définitivement tourné la page.