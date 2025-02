Paint Now embarque désormais Copilot boosté à l’IA GPT-4

Les Millenials ne le savent que trop bien : Paint c’est le prédécesseur de Canvas. Cependant, au fil des ans, ce logiciel a sombré au profit des applications intuitives et modernes, mais plus pour longtemps. Paint revient à la mode et s’aligne avec la tendance du moment : l’IA. En effet, Microsoft continue d’en infuser dans ses logiciels emblématiques. Paint Now, la nouvelle version de Paint, accueille un Copilot boosté par GPT-4. Cela transforme le simple éditeur graphique de notre enfance en un outil créatif assisté par intelligence artificielle.

Une édition plus intelligente

Après avoir introduit des fonctionnalités IA comme Cocreator et AI Fill, alimentées par DALL-E, Microsoft passe à la vitesse supérieure. Désormais, Paint intègre directement GPT-4. Ce Copilot intelligent permet aux utilisateurs de :

Créer des images à partir de descriptions textuelles grâce à l’Image Creator ;

; Effacer automatiquement les fonds avec l’outil Background Removal ;

; Supprimer des objets en toute fluidité via la fonctionnalité Generative Remove ;

; Sécuriser des images avec Cryptor, un outil d’encryptage pour protéger les fichiers visuels.

Avec ces ajouts, Paint Now n’est plus seulement un logiciel de dessin basique. Il devient un outil puissant capable de rivaliser avec certains logiciels de création graphique avancés.

Une exclusivité pour Windows Insider pour le moment

Si ces nouveautés semblent prometteuses, elles ne sont pas encore accessibles à tous. Actuellement, Copilot dans Paint Now est uniquement disponible pour les membres du programme Windows Insider. Les utilisateurs ayant installé la mise à jour 26120.3073 KB5050090 sur les canaux Canary et Dev peuvent tester ces fonctionnalités en avant-première.

Les testeurs verront apparaître une nouvelle icône Copilot dans la barre d’outils de Paint. Ce dernier ouvre un menu déroulant avec toutes les nouvelles fonctionnalités IA.

Cette phase de test permet à Microsoft d’optimiser les performances de Copilot avant un déploiement à grande échelle. Pour l’instant, aucun calendrier officiel n’a été communiqué pour une sortie grand public. Cependant, avec la montée en puissance des solutions IA de Microsoft, il est probable que cette innovation arrive bientôt sur les PC compatibles avec Copilot Plus.

En effet, cet upgrade vise cible un large public. Il s’adresse aux utilisateurs occasionnels cherchant une édition rapide et intuitive. Les créateurs de contenu souhaitant générer des visuels attractifs sans logiciel complexe seront aussi servis tout en n’oubliant pas les freelances et les petites entreprises. Les étudiants et enseignants peuvent aussi l’utiliser pour des projets académiques.

Microsoft positionne ainsi Paint Now comme une solution accessible et intuitive. Il vise à démocratiser l’édition d’images assistée par IA. Toutefois, Bas du formulairela question reste : ce relooking séduira-t-il les graphistes et créateurs ou restera-t-il un outil grand public limité ? À suivre…