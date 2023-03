L’IA de Microsoft 365 Copilot : un outil indispensable pour votre travail quotidien

Découvrez dans cet article toutes les fonctionnalités de Copilot et comment cette innovation pourrait bien révolutionner le travail. Elle offre aux utilisateurs de la suite Microsoft 365 une assistance personnalisée et intelligente. Elle est capable d’analyser, de manipuler et de produire des documents en un temps record. La combinaison de la technologie Microsoft Graph et de GPT-4 permettra à Microsoft Copilot d’analyser les requêtes des utilisateurs. Mais aussi de fournir des réponses plus précises et personnalisées.

Microsoft Copilot : L’IA qui sait manipuler les fichiers de la suite Microsoft 365

Microsoft a récemment annoncé l’arrivée de son nouvel assistant numérique intelligent : Microsoft Copilot. Alimenté par GPT-4, Copilot sera bientôt intégré aux logiciels de la suite Microsoft 365. Avec une simple pression de bouton ou en écrivant son nom, les utilisateurs pourront solliciter Copilot pour leur donner un coup de main dans leurs tâches quotidiennes.

Copilot et Word : la rédaction assistée

Dans Word, Copilot sera en mesure de rédiger des lettres, des rapports ou d’autres documents. Cette IA peut s’inspirer de documents existants et adapter son style d’écriture, en fonction des demandes de l’utilisateur. En quelques secondes seulement, Copilot peut générer du contenu proche de ce que l’utilisateur souhaiterait. Et si besoin, un volet latéral permettra à l’utilisateur de demander des corrections.

Copilot et Excel : la gestion de données

L’un des points forts de cette IA est sa capacité à accéder aux fichiers de l’utilisateur. En lui donnant accès à un fichier Excel, l’utilisateur peut demander à Copilot d’intégrer des données chiffrées à un rapport écrit. En utilisant un communiqué déjà rédigé, elle peut reproduire la même interface. Les utilisateurs peuvent exploiter toutes les possibilités offertes par cette IA pour faciliter leur travail.

Copilot et PowerPoint : la conversion de documents

Microsoft Copilot est également capable de convertir des documents, tels qu’un fichier Word en un fichier PowerPoint. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de gagner du temps, en évitant de refaire des tâches fastidieuses. Grâce à elle, les utilisateurs pourront bénéficier d’un large éventail de fonctions de PowerPoint, même s’ils ne les utilisent pas habituellement.

L’IA au service d’Outlook, Teams et OneNote

Outlook, Teams et OneNote font partie des logiciels phares de la suite Microsoft 365. Avec l’arrivée de Microsoft Copilot, ces applications vont bénéficier d’une aide supplémentaire pour faciliter le travail des utilisateurs.

OneNote, la rédaction assistée : Dans OneNote, Copilot pourra aider les utilisateurs à rédiger des résumés. En se basant sur des documents existants, l'IA sera en mesure de proposer des résumés pertinents et adaptés aux besoins de l'utilisateur. Cette fonctionnalité offrira un gain de temps considérable aux utilisateurs de OneNote.

Outlook, la rédaction de mails : Dans Outlook, Copilot pourra aider les utilisateurs à rédiger des mails en partant d'une consigne donnée. Cette fonctionnalité permettra de gagner du temps et de faciliter la rédaction de mails professionnels.

Teams, la prise de notes : Dans Teams, Copilot pourra être utilisé pour résumer une réunion grâce à des questions simples. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour les personnes qui ont du mal à prendre des notes en direct. Copilot permettra ainsi d'avoir un compte-rendu clair et précis de la réunion.

Dans Teams, Copilot pourra être utilisé pour résumer une réunion grâce à des questions simples. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour les personnes qui ont du mal à prendre des notes en direct. Copilot permettra ainsi d’avoir un compte-rendu clair et précis de la réunion. Travail collaboratif, une collaboration améliorée : Copilot est également compatible avec le travail collaboratif. Plusieurs personnes peuvent lui parler en même temps et réaliser des ajustements manuels pour améliorer les résultats. Cette fonctionnalité facilitera la collaboration entre les membres d’une équipe, en permettant une prise de décision rapide et efficace.

Microsoft IA : une révolution pour le travail ?

Cette innovation de la suite Microsoft 365 permettra aux utilisateurs de rédiger des rapports, des présentations et des e-mails, mais aussi d’analyser et de manipuler des fichiers Excel, d’organiser des réunions Teams, et bien plus encore.

La combinaison de la technologie Microsoft Graph et de GPT-4 permettra à Microsoft Copilot d’analyser les requêtes des utilisateurs et de fournir des réponses plus précises et personnalisées. En effet, Microsoft Graph permet à cette IA de connaître les contextes, les relations et les interactions entre les différents éléments d’un document ou d’une suite de documents.

Actuellement, l’IA de Miscrosoft est disponible uniquement pour une poignée de testeurs, mais devrait être lancé publiquement « dans les prochains mois ». Avant cela, Microsoft prévoit de réaliser plusieurs ajustements en fonction des premiers retours.

Microsoft Copilot face à la concurrence

Bien que Microsoft Copilot soit grandement inspiré du travail d’OpenAI et du modèle de langage GPT-4, Microsoft insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une simple intégration de ChatGPT à la suite Office. Les fonctionnalités de Microsoft Copilot sont en effet largement étendues par la technologie Microsoft Graph.

La concurrence est également présente sur le marché de l’IA et du traitement du langage naturel. Deux jours avant l’annonce de Microsoft, Google a dévoilé des fonctionnalités similaires pour sa propre suite en bêta. Toutefois, Microsoft est confiant dans sa capacité à rester leader sur ce marché, en utilisant la technologie Microsoft Graph comme atout principal.

Une révolution pour le travail collaboratif

Cette IA permet à plusieurs personnes de parler simultanément, tout en réalisant des ajustements manuels, l‘assistant intelligent est compatible avec le travail collaboratif. Cette innovation devrait améliorer l’expérience utilisateur des utilisateurs de la suite Microsoft 365, en leur permettant de gagner en productivité et en efficacité.

Pour finir, Microsoft Copilot est une avancée significative pour la suite Microsoft 365. Cette IA va faciliter les tâches quotidiennes des utilisateurs, en leur offrant une aide précieuse dans la rédaction de documents, la gestion de données et la conversion de fichiers. Avec cette innovation, Microsoft poursuit son engagement à rendre les technologies de l’IA accessibles à tous.

BONUS VIDEO : Microsoft 365 Copilot annoucement