PermissionsAI sur Chrome : la fin des pop ups agaçants ?

PermissionsAI est la nouvelle solution de Google pour réduire les interruptions causées par les pop-ups d’autorisations sur Chrome. Grâce à l’intelligence artificielle et au modèle Gemini Nano v2, cette fonctionnalité promet d’analyser vos habitudes. Elle filtrera ainsi automatiquement les demandes non pertinentes. Mais comment fonctionne-t-elle réellement et quel impact aura-t-elle sur votre expérience de navigation ?

PermissionsAI sur Chrome : comment ça fonctionne ?

Chaque jour, des millions d’internautes sont bombardés de fenêtres pop-up demandant l’accès à leur localisation, leur micro ou leur caméra. Google Chrome dispose déjà d’un bloqueur intégré, mais il reste imparfait. PermissionsAI ambitionne d’aller plus loin en analysant le comportement des utilisateurs.

Basée sur le Permission Predictions Service de Google, cette IA évalue la probabilité qu’un internaute accorde une autorisation spécifique à un site. Si la demande a peu de chances d’être acceptée, PermissionsAI la relègue en arrière-plan sous une notification discrète, plutôt qu’un pop-up intrusif.

Cette fonctionnalité repose sur le modèle Gemini Nano v2, combiné au mode Safe Browsing de Chrome. Ce dernier vous protège notamment contre les sites malveillants et le phishing. Elle est actuellement en phase de test dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur. PermissionAI pourrait bientôt être intégrée aux prochaines mises à jour.

Quel impact pour les utilisateurs et les sites web ?

L’arrivée de PermissionsAI sur Chrome promet une navigation plus fluide pour les internautes, avec moins d’interruptions inutiles. Ceux qui refusent systématiquement les demandes d’accès gagneront du temps et éviteront les manipulations répétitives. De plus, l’intégration avec Safe Browsing renforce la protection contre les cyberattaques exploitant ces permissions.

Toutefois, cette innovation pose un défi aux sites web qui reposent sur ces autorisations pour proposer leurs services (notifications d’actualité, localisation pour la météo, etc.). Les développeurs devront repenser leur approche et adapter leur UX. Le but étant d’éviter que leurs demandes ne soient systématiquement ignorées par l’IA.

Un autre enjeu concerne la confidentialité. Bien que Google affirme que les données d’utilisation restent privées, certains utilisateurs pourraient s’inquiéter. La collecte accrue d’informations personnelles pour entraîner l’algorithme n’est peut-être pas écartée.

Reste donc à voir si cette innovation sera bien acceptée par les internautes et si elle ne risque pas d’impacter négativement certains sites web dépendants de ces interactions. Google testant encore cette fonctionnalité, son déploiement à grande échelle reste à surveiller.