Google Lens : comment l’outil va évoluer avec Click to Search ?

Avec l’émergence de Circle to Search (CtS), Google Lens semble chercher une nouvelle raison d’être. En effet, la fonctionnalité CtS a rendu redondantes certaines capacités initiales de l’outil. Toutefois, Google semble repositionner cette fonction avec Circle to Search pour le consacrer aux requêtes visuelles issues du monde réel. Alors, comment ces outils pourraient-ils évoluer ensemble ?

Les ambitions de Google Lens et Circle to Search

Google Lens, à son lancement, a été perçu comme une révolution pour la recherche visuelle. L’application permettait d’identifier des objets, de traduire du texte en temps réel ou encore de réaliser des recherches directement à partir d’images ou de votre galerie. Cependant, l’arrivée de Circle to Search, notamment sur les Galaxy S24 et son Galaxy AI, a changé la donne.

CtS, conçu pour gérer les recherches contextuelles directement depuis l’écran d’un appareil, s’impose désormais comme un outil incontournable. Par exemple, CtS peut identifier un produit ou un lieu en un clic sur une image ou une vidéo en cours de lecture. Ce positionnement a réduit la pertinence de certaines fonctions initiales de Google Lens. Nous pouvons notamment citer les recherches basées sur des captures d’écran.

Face à cela, Google repositionne Lens comme un outil dédié à la recherche visuelle dans le monde réel. Désormais, lorsqu’un utilisateur ouvre l’application Lens, l’écran s’ouvre directement sur la caméra en mode plein écran. Cela facilite la recherche d’objets en instantanée. Les images de la galerie restent accessibles, mais elles sont reléguées à un coin discret de l’écran. Ce changement d’interface traduit une intention claire. Encourager les utilisateurs à utiliser Lens comme une extension de leur regard, plutôt que comme un outil statique.

Scénarios d’intégration entre Lens et Circle to Search

Avec CtS gérant les requêtes contextuelles et Google Lens axé sur les recherches visuelles en temps réel, ces deux outils deviennent complémentaires. Cette distinction ouvre la porte à plusieurs scénarios prometteurs.

Prenons le cas des achats. Lens pourrait permettre de scanner un produit dans un magasin physique. Ainsi, vous pourrez d’obtenir des informations détaillées ou des recommandations similaires, tandis. CtS, quant à lui, fournirait des résultats pour des articles observés dans une vidéo ou sur une image.

Un autre exemple : un voyageur pourrait utiliser Lens pour traduire des panneaux ou reconnaître des monuments en temps réel. Parallèlement, CtS l’aiderait à identifier des destinations vues sur son écran.

Ces scénarios montrent comment Google optimise son écosystème pour couvrir tous les aspects de la recherche visuelle. L’ajout récent des capacités de recherche vidéo dans Lens pour les participants de Search Labs reflète une autre tendance. Il est évident que Google explore également des moyens d’étendre l’utilisation de Lens au-delà de la caméra.

En affinant les fonctions de Lens et CtS, Google semble vouloir offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide et intuitive. Ce repositionnement stratégique pourrait également le permettre de mieux rivaliser avec des concurrents comme Apple et leurs innovations en matière de réalité augmentée.

Ce duo pourrait réellement transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec le contenu numérique et le monde réel.