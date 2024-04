Naviguer en mode Incognito sous Google Chrome, c’est choisir de ne pas laisser de trace. Or, jusqu’à récemment, même en cherchant à protéger notre vie privée, nos données de navigation étaient collectées par Google. Une récente décision de la société marque un tournant radical dans le traitement de ces informations.

Des milliards de données supprimées

Dans le cadre d’un règlement judiciaire d’une action collective, Google s’est engagé à effacer des données de navigation accumulées. Ces éléments se chiffrent d’ailleurs en milliards pour les utilisateurs ayant opté pour le mode Incognito sur Chrome.

Cette décision fait suite à une plainte déposée en 2020, accusant Google de collecter clandestinement des données via son navigateur Chrome. Cela même lorsque les utilisateurs activaient le mode Incognito, censé offrir une navigation privée. Selon les termes du règlement, outre la suppression des données, Google a également modifié ses pratiques pour une meilleure transparence et clarification sur la collecte et le traitement des données lors de la navigation privée.

Sur les dispositions de l’accord déposé le 1er avril 2024, la société va aussi permettre aux utilisateurs de bloquer explicitement les cookies tiers en mode Incognito. Cela s’appliquera pour une durée minimale de cinq ans. Le navigateur, et donc Google, devrait également perdre toute notre trace dès qu’on passe au mode incognito sur Chrome.

VOIR AUSSI : Pourquoi Google commence à forcer pour les passkeys, remplaçant des mots de passe ?

Google Chrome collectait des données, même en « Incognito »

Jusqu’à récemment, le mode Incognito de Google Chrome était sujet à controverse, en raison de la collecte de données utilisateur malgré les attentes de confidentialité. L’action en justice de 2020 a d’ailleurs révélé des informations embarrassantes. Même en mode Incognito, des informations étaient recueillies via les outils Google intégrés aux sites web. Cela concernait notamment pour les besoins de publicité numérique.

Face à ces allégations, Google a adopté une position nuancée. La société californienne n’a ni confirmé ni démenti l’existence de cette pratique. Durant l’enquête, des échanges internes révélaient une confusion quant au mode « Incognito » de Google Chrome. Lorraine Twohill, responsable marketing, a par exemple averti le PDG Sundar Pichai en 2019 que ce mode ne devrait pas être appelé « privé », car cela risquait d’« exacerber les idées fausses connues ».

La société affirme différencier clairement les types de données collectées et l’association de ces données aux profils d’utilisateurs. Google a affirmé qu’en dépit de la collecte de certaines informations pour améliorer l’expérience utilisateur globale et pour des fins de mesure de trafic, elles n’étaient jamais utilisées pour personnaliser le contenu ou les annonces basées sur l’activité en mode Incognito. Avec ces nouvelles dispositions, le mode « incognito » serait à la hauteur de son nom.