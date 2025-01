Alors qu’il est encore en précommande, le OnePlus 13 surprend avec sa première mise à jour logicielle. Celle-ci introduit Gemini Nano, une version compacte du modèle de langage avancé de Google. Mais cette innovation va-t-elle réellement révolutionner l’expérience utilisateur ? Décryptons ensemble les fonctionnalités et améliorations majeures de cette mise à jour Android 15.

Gemini AI : une avancée clé pour le OnePlus 13

La première mise à jour du OnePlus 13 apporte Gemini Nano, une version réduite du LLM de Google. Celle-ci est conçue pour s’intégrer directement aux applications système. Par exemple, Google Messages bénéficie désormais d’un assistant de composition intelligent. Il sera accessible grâce à Android AICore, une application téléchargeable via le Play Store.

Cette mise à jour de 1 Go, identifiée par la build CPH2655_15.0.0.402 (EX01), améliore également l’expérience photographique. Parmi les nouveautés, on note une correction des problèmes de surexposition, des couleurs plus naturelles, et des aperçus en modes Portrait et Photo bien plus clairs.

Toutefois, il reste des limites. Certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle, comme Gemini Nano, ne sont pas encore disponibles en français. Cette approche rappelle celle d’autres constructeurs chinois comme Oppo, qui privilégient un déploiement rapide des technologies. Et cela, au détriment de leur localisation complète.

Une mise à jour axée sur la performance et la durabilité

Outre l’introduction de Gemini Nano, la première mise à jour du OnePlus 13 inclut des améliorations notables. Notons, par exemple, celles en termes de connectivité et de performances système. La stabilité des réseaux Wi-Fi et Bluetooth a été renforcée, notamment pour le protocole IPv6.

Côté multimédia, les utilisateurs bénéficient de nouveaux styles de caméra, de vidéos 4K à 60 fps plus fluides. Pour les heureux propriétaires de ce flagship, vous aurez aussi des filigranes personnalisables pour vos photos. Le widget de suivi des pas et celui de nettoyage de stockage ont également été visuellement améliorés, rendant l’interface utilisateur plus agréable.

Enfin, cette mise à jour intègre le patch de sécurité de décembre 2024. Celui-ci assure une protection optimale des données personnelles. Avec ces optimisations, OnePlus démontre une fois de plus son engagement envers la durabilité et l’innovation. Des critères essentiels pour les utilisateurs exigeants.

De son côté, le OnePlus 13R bénéficie également d’une mise à jour. Celle-ci introduit la fonctionnalité « Touch to Share », qui permet de partager des fichiers avec des appareils iOS. La mise à jour améliore également la stabilité des connexions Bluetooth et Wi-Fi. Elle ajoute l’affichage de l’état de charge dans la fonction Alertes en direct.