L’intelligence artificielle suscite un immense engouement dans le monde entier et touche presque tous les domaines. Nvidia en profite pleinement grâce à ses puces très performantes dédiées à l’IA. La demande pour ces composants est tellement forte que le groupe annonce un bénéfice record de 14 milliards de dollars. Un résultat obtenu rien que sur les trois premiers mois 2024. Le leader mondial des puces IA décide alors de revoir ses ambitions pour rester le numéro un incontesté sur ce marché dynamique. Il opte donc pour un nouveau rythme pour lancer ses architectures de puces IA.

Vers une nouvelle puce Nvidia chaque année ?

Jusqu’ici, Nvidia lançait une nouvelle architecture de ses puces tous les deux ans. On a vu Ampere en 2020, suivi de Hopper en 2022, et Blackwell en 2024. La prochaine génération, qui devrait répondre au nom de R100 serait gravée en 3 nm par TSMC. Son lancement est prévu pour 2025. Le PDG, Jensen Huang a confirmé ce nouveau rythme annuel lors de la présentation des résultats trimestriels. « Nous sommes désormais sur un rythme d’un an », déclare-t-il, le 22 mai 2024.

Ce nouveau rythme lui permet de rester à la pointe de l’innovation. Elle pourra ainsi répondre aux besoins de ses clients plus rapidement. Les nouvelles puces seront plus performantes et rétrocompatibles. C’est-à-dire qu’elles fonctionnent avec les infrastructures et les systèmes existants sans devoir procéder à des modifications majeures.

Par exemple, les centres de données utilisant les puces H100 pourront facilement passer aux H200 ou aux futures B100 sans changer leur infrastructure. Cette compatibilité permet de réduire les coûts, tant pour le fabricant que pour les utilisateurs.

L’entreprise prévoit aussi d’appliquer ce nouveau rythme à toutes ses gammes. On aura donc droit à de nouvelles générations de CPU, GPU, puces réseau et autres composants tous les ans.

Pourquoi ce changement soudain de stratégie ?

Les résultats financiers spectaculaires de Nvidia lors du premier trimestre 2024 sont un des moteurs principaux derrière ce changement de rythme. Selon les données, la société a réalisé un bénéfice de 14 milliards de dollars. Ce chiffre témoigne de la demande croissante pour ses puces dédiées à l’intelligence artificielle.

Cette performance financière est soutenue par des commandes massives de grandes entreprises technologiques. Tesla a acheté 35 000 GPU H100 pour ses systèmes de conduite autonome. Et voilà que Meta prévoit d’utiliser 350 000 de ces puces d’ici la fin de 2024.

Tous s’arrachent les dernières puces Nvidia pour entraîner leurs modèles d’IA de plus en plus gourmands en puissance de calcul. Au point que la demande devrait rester « largement supérieure à l’offre pendant un moment », prédit le CEO de la marque, Jensen Huang.

Ce rythme annuel vise aussi à maintenir l’avance technologique du fabricant américain. Dans la course à l’IA, « la prochaine entreprise à atteindre un nouveau palier pourra annoncer une percée révolutionnaire. La suivante n’aura qu’une avance de 0,3 % », explique le dirigeant. Aucun géant de la technologie ne veut laisser un tel avantage à son concurrent.