Les smartphones sont devenus des plateformes de gaming à part entière. Pourtant, entre fluidité insuffisante, surchauffe et consommation énergétique, les défis techniques restent nombreux. Avec la série Galaxy S25, Samsung ambitionne de transformer cette expérience. La fonctionnalité Game Assist, reposant sur une technologie avancée de Qualcomm, promet d’offrir des performances inégalées et une immersion totale pour les joueurs.

Game Assist : une technologie de pointe pour les joueurs mobiles

De nombreux jeux mobiles restent limités à 60 Hz, ce qui peut frustrer les joueurs les plus exigeants. Samsung a pris conscience de ce problème et propose une solution novatrice : Game Assist. Cette fonctionnalité, basée sur la technologie Adreno Frame Motion Engine 2.0 (AFME 2.0) de Qualcomm, permettra de doubler la fréquence des images. Les jeux limités à 60 Hz pourraient donc passer à 120 Hz. Ce saut technologique offrira une fluidité impressionnante et des graphismes d’une netteté inégalée, parfaits pour les titres les plus exigeants du marché.

En parallèle, Game Assist optimise l’utilisation des ressources. La consommation énergétique reste stable, même lors de longues sessions, et la surchauffe est maîtrisée. Fini les smartphones brûlants après quelques parties : l’expérience devient à la fois confortable et performante.

En plus de l’interpolation des images, cette fonctionnalité garantirait un équilibre parfait entre fluidité, autonomie et performance. Ces optimisations font appel à une intelligence artificielle capable d’ajuster les paramètres en temps réel pour une expérience de jeu sans interruption.

Une réponse aux défis du gaming mobile sur Android ?

Les smartphones récents sont presque équipés d’écrans à haute fréquence. Pourtant, beaucoup de jeux mobiles ne tirent toujours pas parti de cette technologie. Des titres populaires comme Genshin Impact ou Zenless Zone Zero restent limités à 60 Hz, ce qui réduit l’immersion des joueurs. Avec Game Assist, Samsung propose une solution innovante pour contourner cette limite en améliorant la fluidité. Sans que les développeurs aient besoin d’adapter leurs jeux.

Au cœur de cette avancée se trouve le processeur Snapdragon 8 Elite, qui devrait équiper toute la série Galaxy S25. Plus puissant de 45 % que son prédécesseur, ce processeur promet des performances de haut niveau. Il pourrait placer les Galaxy S25 parmi les meilleurs smartphones gaming, aux côtés du RedMagic 10 Pro et de l’Asus ROG Phone 9.

Dans sa feuille de route, le géant sud-coréen prévoit d’intégrer cette fonctionnalité à One UI 7, sa nouvelle surcouche Android. Ces informations, bien qu’excitantes, restent à ce jour une fuite partagée par le célèbre leaker Jukanlosreve. Néanmoins, si ces promesses se confirment, les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra pourraient bien redéfinir le gaming mobile.

Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu’à janvier 2025, date à laquelle cette nouvelle série tant attendue sera officialisée.