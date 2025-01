RedMagic Nova : que vaut cette tablette gaming haut de gamme ?

La RedMagic Nova marque le retour des tablettes gaming avec une promesse de puissance et d’immersion. C’est aussi actuellement la seule tablette de jeu au monde équipée de la version principale Snapdragon 8 Gen 3. Dotée de biens de fonctionnalités, elle vise les joueurs exigeants. Mais tient-elle ses promesses ? Voici un tour d’horizon de ses points forts et de ses limites.

Un design distinctif et un affichage immersif : un look gaming assumé

La RedMagic Nova arbore un dos en aluminium anodisé avec un logo RGB lumineux et une fenêtre transparente dévoilant ses composants internes. Son écran LCD de 10,9 pouces (2880 x 1800 px) offre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un touch sampling à 840 Hz. Ce dernier garantissant une fluidité optimale en jeu.

Avec 12 à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, la RedMagic Nova affiche des performances solides sur des titres exigeants comme Dead Cells ou Zenless Zone Zero. Son système de refroidissement avancé, incluant un ventilateur à 20 000 tours/minute, permet de limiter la chauffe.

L’audio est assuré par quatre haut-parleurs avec DTS-X Ultra Sound, offrant un son puissant et équilibré, bien qu’un peu léger en basses. En bas, vous trouverez un ensemble de connecteurs Pogo pour le clavier magnétique en option (109 $).

Cependant, la tablette affiche des bordures épaisses et n’intègre pas de prise jack. Par ailleurs, son poids de 530 g peut la rendre moins maniable pour de longues sessions, malgré un design en finesse.

Logiciel et autonomie : des concessions à prévoir

La tablette fonctionne sous Android 14 avec la surcouche RedMagic OS 9.5, qui inclut le mode Game Space pour optimiser l’expérience gaming. Néanmoins, la présence de bloatware et une interface parfois confuse peuvent gêner certains utilisateurs.

Concernant les mises à jour, RedMagic s’engage à fournir une seule mise à jour majeure vers Android 15 et deux ans de correctifs de sécurité. Une durée bien inférieure aux standards de Samsung et Apple et qui pourrait être le gros défaut de cet appareil. L’autonomie est correcte, mais l’usage intensif des jeux et du 144 Hz peut la réduire rapidement.

En bref ? La RedMagic Nova est une tablette gaming performante, avec un écran fluide et un processeur puissant. Son interface perfectible et l’absence de prise jack font néanmoins partie de ses défauts (en plus de la mise à jour). Malgré cela, elle reste une option solide pour les gamers mobiles au prix de 499 dollars depuis Octobre 2024.

Ci-dessous, la vidéo promotionnelle de la Nova :