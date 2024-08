À en croire les rumeurs qui tournent autour du prochain Samsung Galaxy Fan Édition, ce smartphone offre un excellent rapport qualité-prix. Ce qui en fait l’option parfaite si vous recherchez des performances premium, sans pour autant vous faire vider le portefeuille. Que nous réserve ce très attendu Samsung Galaxy S24 FE ? Tour d’horizon.

Des spécifications prometteuses pour un smartphone de milieu de gamme

Fidèle à sa philosophie, Samsung propose avec cette édition « Fan Édition » un compromis idéal entre performance et prix. Le Galaxy S24 FE emprunte plusieurs éléments des modèles plus chers, notamment en matière de design. Il aurait un cadre en aluminium et un verre Gorilla Glass Victus.

Son écran, qui est d’ailleurs l’un de ses arguments de vente, serait une dalle Full HD+ de 6,7 pouces. Il afficherait un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des images nettes et fluides. Cette configuration est renforcée par une luminosité maximale impressionnante de 1900 nits.

Sous le capot, le Samsung Galaxy S24 FE utiliserait une puce développée en interne par la marque coréenne. Les rumeurs tablent sur l’Exynos 2400, conçu pour offrir de bonnes performances pour les tâches quotidiennes et les jeux modérés. Cette déclinaison Fan édition offrirait un module triple caméra, disposée à la verticale comme sur les autres modèles S24. Elle bénéficierait d’un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. Un capteur selfie de 10 MP viendra compléter cet ensemble pour des photos de haute qualité, et ce, dans toutes les situations.

Ce smartphone s’alimenterait avec une batterie de 4 565 mAh. Les fuites évoquent une autonomie de 29 heures de lecture vidéo jusqu’à 78 heures de lecture audio. Et pour ce qui est de la mémoire, le Samsung Galaxy S24 FE devrait offrir 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X. Il serait disponible avec des options de stockage allant de 128 à 256 Go. Il n’y a malheureusement pas d’emplacement pour carte microSD, ce qui pourrait en décevoir certains.

Un lancement imminent ?

Côté logiciel, le Samsung Galaxy S24 FE tournera sous Android 14 avec la surcouche One UI 6.1.1.On retrouvera également les fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI, pour une expérience utilisateur toujours plus intuitive. Il prendra en charge la double SIM (physique + eSIM).

D’après les rumeurs, le géant sud-coréen prévoit d’annoncer le S24 FE en octobre 2024. La sortie effective pourrait avoir lieu entre fin d’octobre et début novembre, soit juste après le lancement des iPhone 16. Il paraît que le smartphone sera disponible chez nous dès sa sortie. En effet, la présence d’une page d’assistance dédiée sur le site officiel de Samsung France le confirme.

Samsung positionne ce modèle comme une alternative plus abordable à sa gamme S24. Le prix devrait alors osciller entre 700 et 800 euros selon la configuration choisie.