Galaxy S24 Ultra : la puissance du smartphone résumée en 5 points

En matière de smartphones, le modèle Galaxy S de Samsung a toujours frôlé la perfection. Plus particulièrement, son modèle Ultra de la gamme. Ce dernier est préparé pour être un condensé des technologies récentes et d’innovation. La gamme S24 ne devrait pas échapper à la tradition. Avec elle, Samsung va amorcer définitivement l’ère de l’intelligence artificielle et intégrer plusieurs autres nouveautés. Dorénavant, nous savons presque tout sur ce modèle. Voici les grands changements qui arrivent par rapport à la gamme S23.

L’IA faite maison bien en place

Il y a quelques semaines, Samsung annonçait son entrée dans la course à l’intelligence artificielle avec son Galaxy AI. Il s’agit d’un logiciel de traduction instantanée qui va permettre de parler au téléphone avec quelqu’un, même si les deux interlocuteurs ne parlent pas la même langue. Outre ceci, l’IA de Samsung va permettre de faire des recherches rapides simplement en dessinant un cercle autour d’un élément à l’écran.

Par ailleurs, d’autres rumeurs font état de ce que l’IA dans le Galaxy S24 Ultra embarque des fonctionnalités de reconnaissance pour jusqu’à 10 voix. Elle pourra aussi permettre de générer des fonds d’écran, d’agrandir une photo, etc.

Un châssis en titane plus résistant et un design amélioré

La résistance des smartphones Samsung Galaxy n’a jamais été remise en cause, mais l’heure de la révolution a sonné. Pour la gamme S24, la marque sud-coréenne va abandonner le verre au profit d’un châssis en titane, comme Apple l’a fait pour l’iPhone 15. Les Galaxy S24 seront tous en un design en titane avec une texture plus lisse.

En plus du matériau, Samsung a renforcé la résistance de ces smartphones qui devraient être plus lourds et plus résistants que les derniers iPhone. Aussi, les perforations des haut-parleurs laisseront place à une longue fente.

Un modèle de base plus puissant que d’habitude

L’autre révolution de Samsung réside dans les hardwares qui équiperont les smartphones de la gamme S24. Contrairement à la gamme S23 qui avait été commercialisée avec 8 Go de RAM, le plus petit modèle des S24 est équipé de 12 Go de RAM. Ceci devrait bien faire toute la différence, surtout en matière de multitâches.

Du côté des processeurs, on reste sur la tradition. Comme toujours, les Galaxy S24 et S24+ devront se contenter de la puce faite maison, l’Exynos 2400, tandis que le modèle Ultra bénéficiera du Snapdragon 8 Gen 3.

Plus de lumière et de protection pour l’écran

L’écran est l’autre partie du Galaxy S24 Ultra qui bénéficie de plus de changements. Avec cette nouvelle gamme, la marque sud-coréenne abandonne l’écran incurvé au profit d’un écran plat et des bordures uniformes.

Tous les Galaxy Ultra embarquent un nouveau modèle d’écran OLED LTPO 120 Hz M13. Entre celui-ci et ce qui a équipé le S23 Ultra, la grande démarcation se trouve au niveau de la lumière. Le nouveau est beaucoup plus lumineux avec 2600 nits, contre 1750 pour le précédent.

En outre, Samsung renforce la sécurité de l’écran. Le Gorilla Glass Victus 2 est abandonné au profit du Gorilla Glass Armor. L’objectif est de permettre à l’écran de résister à des chocs beaucoup plus violents.

La photo s’améliore encore

L’une des caractéristiques qui ont fait la popularité du S24 est sa performance photographique, saluée même par les professionnels. Samsung n’entend pas dormir sur ses lauriers, puisque la marque apporte encore quelques changements en termes de photographie sur le Galaxy S24 Ultra.

Entre autres, le smartphone dispose d’un nouveau capteur principal HP2SX de 200 MP plus sophistiqué. Aussi, le périscope de 10X est remplacé par un autre 5X de 50 MP. Un changement qui va encore permettre de capter des images lointaines.

Sur le papier, l’expérience utilisateur ne devrait nullement souffrir, mais quels seront les tarifs pour ces flagships ?