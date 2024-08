Il y a 7 mois de cela, la série Galaxy S24 fait ses premiers pas sur le marché. Pourtant, Samsung prépare déjà l’avenir. En effet, il vient de partager les premières informations sur sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, le Samsung Galaxy S25. À en croire la marque, celle-ci s’annonce comme une évolution majeure de la famille Galaxy S.

Une fiche technique prometteuse

Le géant sud-coréen perçoit le Galaxy S25 comme un concentré de technologies avancées. Selon Daniel Araujo, le vice-président de Samsung Mobile Experience (MX), ce modèle bénéficiera de « mises à niveau haut de gamme » dès son lancement. L’écran, qui est l’un des points forts de Samsung, pourrait utiliser la nouvelle technologie Tandem OLED. Celle-ci va assurer une excellente luminosité, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique. Certaines rumeurs suggèrent que la taille de la dalle pourrait passer à 6,36 pouces. D’autres évoquent une protection Gorilla Glass Armor pour réduire les reflets.

Question performance, le Samsung Galaxy S25 sera propulsé par des processeurs de dernière génération. On parle ici de Snapdragon 8 Gen 4 et d’Exynos 2500. Fait intéressant, certains modèles embarqueraient même des puces MediaTek, soit une toute première pour la série S. Concernant la mémoire vive, le modèle Ultra disposerait de 16 Go de RAM LPDDR6 pour une expérience ultra-fluide.

La partie photo devra aussi évoluer. Il paraît que le capteur principal de 200 MP serait toujours de la partie sur la variante Ultra. Du côté du téléobjectif x3, on passerait d’un module 10 MP à un capteur 50 MP pour le zoom. Les modèles standards et Plus ne devraient pas être en reste, même si les détails manquent encore. Comme on le sait tous, cette nouvelle série Galaxy S introduira l’interface One UI.7 qui apportera son lot de nouveautés.

Un accent mis sur l’intelligence artificielle

Samsung continue de miser sur l’intelligence artificielle pour ses futurs smartphones. La marque promet d’intégrer l’IA partout dans le téléphone, notamment pour améliorer les conversations avec l’appareil. Elle continue aussi de travailler avec Google pour rendre l’IA plus performante sur ses appareils Android.

Le prochain Samsung Galaxy S25 devrait utiliser une « IA hybride ». Cela signifie que certaines fonctions seront traitées directement sur le smartphone, tandis que d’autres utiliseront l’internet via cloud. Avec une telle approche, on devrait avoir des fonctions avancées dans un téléphone réactif. Bien sûr, qui dit intelligence artificielle, dit protection des données. Le leader du marché des smartphones assure que son système de sécurité Knox protégera toutes les données personnelles pendant l’utilisation de l’IA.

Bien qu’on ne connaisse pas encore la date exacte, on pense que la gamme Galaxy S25 pourrait être présentée en janvier 2025.