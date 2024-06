Samsung renouvelle sa gamme de smartphones pliables haut de gamme avec les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. D’après les rumeurs, ces nouveaux modèles apportent de nombreuses améliorations par rapport aux versions précédentes. Découvrons ensemble ce qu’on sait déjà sur ces appareils très attendus de la marque sud-coréenne.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Le Z Fold 6 adopte un design plus affûté inspiré du Galaxy S24 Ultra. Il devient plus fin et léger. Il affiche une épaisseur de 5,6 mm une fois l’écran déplié, ainsi qu’une épaisseur de 12,1 mm s’il est replié. Son châssis en titane allège son poids à 239 g. L’écran interne AMOLED de 7,6 pouces gagne un format plus carré, tandis que celui de l’externe atteint désormais 6,3 pouces en ratio 22:9. Les deux dalles bénéficient d’une luminosité accrue, et le pli de l’écran pliable devient désormais moins visible.

Sous le capot, le Galaxy Z Fold 6 intègre le SoC Snapdragon 8 Gen 3, associé à jusqu’à 16 Go de RAM. Une configuration qui lui permet d’offrir de très belles performances, notamment pour le multitâche. Ce smartphone pliable profitera probablement de nouvelles fonctionnalités dédiées à l’intelligence artificielle.

La batterie voit sa capacité légèrement augmentée à 4600 mAh, et Samsung mise sur l’efficacité énergétique de la puce gravée en 3 nm pour améliorer l’autonomie. Cependant, la recharge filaire reste limitée à 25 W.

Pour la photo, le Z Fold 6 reprend la configuration du Galaxy Z Fold 5. On a un capteur grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un téléobjectif x3 10 MP. Aucune nouveauté matérielle n’est à signaler sur la partie photo cette année.

Selon les dernières fuites, ce nouveau fleuron des smartphones pliables Samsung se déclinera en trois couleurs communes : Navy, Pink et Silver Shadow. En outre, des coloris comme le blanc et le noir artisanal seront proposés exclusivement en ligne.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Le Galaxy Z Flip 6 est la nouvelle itération du smartphone pliant à clapet de Samsung. Il propose aussi un design plus angulaire avec des bords moins arrondis. D’après les rumeurs, cette nouvelle variante serait disponible en bleu, menthe, Ombre Argentée et Jaune. Il se déclinerait aussi en Blanc, Noir Artisanal et une nouvelle teinte Pêche, ces trois dernières étant des coloris exclusifs en ligne.

Il semble légèrement plus épais à 7,4 mm quand il est replié. Le smartphone conserve toutefois un format compact grâce à sa nouvelle charnière renforcée. L’écran interne pliable de 6,7 pouces est reconduit, tandis que l’écran externe voit sa diagonale passer à 3,9 pouces. Elle adopte un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience plus fluide.

Comme le Fold 6, le Z Flip 6 embarque le SoC Snapdragon 8 Gen 3, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM. Son système de refroidissement bénéficie d’une optimisation pour éviter les ralentissements. La batterie de 4000 mAh, soit en hausse de 300 mAh. Combinée à la puce plus efficiente, elle devrait offrir une meilleure autonomie.

Samsung passe le capteur principal du Z Flip 6 à 50 MP afin d’améliorer la qualité des clichés avec le pixel binning. L’écran externe permet aussi de gérer les notifications et de prendre des photos rapidement.

Date de disponibilité et prix

Les deux smartphones pliables de Samsung sont livrés avec One UI 6 basé sur Android 14. Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 bénéficierontde 7 ans de mises à jour Android et de patchs de sécurité. Leur présentation est prévue le 10 juillet 2024 à Paris, avec une commercialisation prévue le 26 juillet, si l’on se fie aux rumeurs. Les prix devraient rester proches de leurs prédécesseurs, avec diverses options de stockage allant jusqu’à 1 To pour le Fold 6.