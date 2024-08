Samsung Galaxy S25 Ultra : un écran revu pour la prise en main ?

Après le succès des Galaxy S24 et Galaxy Z Fold 6, Samsung prépare déjà son prochain fleuron pour l’année 2025. Au centre des attentes, le Samsung Galaxy S25 Ultra attire particulièrement l’attention. Les fuites annoncent des améliorations notables tant sur son design que sur ses caractéristiques techniques.

Un écran plus grand avec des bordures plus fines

D’après IceUniverse, un leaker bien réputé, cette déclinaison se distinguera du reste de la gamme par son écran. Sa dalle s’avérerait plus grande que celui de son aîné qui, pour rappel, arbore un écran de 6,79 pouces. Le modèle de 2025 devrait, quant à lui, gagner en taille pour afficher 6,86 pouces de diagonale. Cette augmentation de la surface d’affichage s’accompagnera aussi d’une réduction de la largeur du smartphone. Pour pouvoir passer de 79 mm à seulement 77,6 mm, le S25 Ultra présenterait des bordures plus fines autour de l’écran.

Ces changements conféreront au Samsung Galaxy S25 Ultra une silhouette encore plus élancée, complétée par une surface d’affichage légèrement plus haute. Cette nouvelle esthétique viserait aussi à rapprocher son design de celui de l’iPhone 16 Pro Max. Cependant, son rapport d’aspect de l’écran resterait inchangé par rapport au modèle actuel.

Au-delà des dimensions, le design global du S25 Ultra subirait également quelques retouches. Selon les images partagées par IceUniverse, le géant sud-coréen adopterait des coins plus arrondis. L’objectif de Samsung serait d’offrir une prise en main plus ergonomique et un aspect plus harmonieux.

Des améliorations techniques attendues

Par ailleurs, ce smartphone devrait bénéficier d’autres améliorations intéressantes. Sous le capot, il pourrait intégrer la toute dernière puce Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Certains marchés se contenteraient du SoC Exynos 2500, développé en interne par Samsung. Cette configuration serait épaulée par 16 Go de RAM, de quoi offrir des performances de pointe. Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait même prendre en charge les usages émergents liés à l’intelligence artificielle.

En ce qui concerne la photo, le système caméra du S25 Ultra devrait également évoluer pour proposer une qualité d’image encore supérieure. Bien que les détails techniques restent à confirmer, certaines rumeurs évoquent un capteur téléobjectif de 50 MP.

Même si ces informations proviennent d’une source généralement fiable, gardez toutefois à l’esprit qu’il s’agit encore de rumeurs et de spéculations. Les caractéristiques définitives du Galaxy S25 Ultra ne seront connues qu’au moment de sa présentation, probablement au début de l’année 2025.