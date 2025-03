Samsung One UI 8.0 : Android 16 en test bêta, à quoi s’attendre ?

Samsung a officiellement commencé les tests internes de One UI 8.0, basé sur Android 16. La première version test a été repérée sur le Galaxy S25 Ultra. Cela pourrait-il bien signaler une sortie anticipée bien avant le calendrier habituel ? Cette initiative suit l’annonce de Google, qui prévoit de lancer Android 16 dès juin 2025. Une sortie avancée par rapport aux années précédentes où les nouvelles versions d’Android étaient généralement déployées entre août et octobre.

Quelles sont alors les nouveautés au tournant ?

Samsung n’a pas encore communiqué officiellement sur les fonctionnalités du One UI 8.0. Néanmoins, certaines améliorations sont attendues avec Android 16, à savoir :

Une meilleure gestion du taux de rafraîchissement adaptatif : Une optimisation qui permettrait d’économiser davantage de batterie tout en offrant une fluidité accrue

: Une optimisation qui permettrait d’économiser davantage de batterie tout en offrant une fluidité accrue Améliorations de l’appareil photo : Samsung pourrait renforcer l’intégration des applications avec les modules photo de ses smartphones

: Samsung pourrait renforcer l’intégration des applications avec les modules photo de ses smartphones Nouveaux widgets d’écran verrouillé : Un retour attendu avec des options plus dynamiques et personnalisables

: Un retour attendu avec des options plus dynamiques et personnalisables Refonte des notifications dynamiques : Une gestion améliorée des notifications pour une meilleure lisibilité et interaction.

: Une gestion améliorée des notifications pour une meilleure lisibilité et interaction. Optimisations globales du système : Android 16 devrait apporter des améliorations de performances et une meilleure gestion de la mémoire vive

Ce développement rapide pourrait être une réponse aux retards accumulés avec One UI 7. En effet, malgré son lancement avec le Galaxy S25, il n’a pas encore été déployé sur l’ensemble des appareils compatibles. Avec One UI 8.0, Samsung semble vouloir éviter le même scénario et assurer une adoption plus fluide de la prochaine mise à jour Android.

VOIR AUSSI : Galaxy A56 5G, A36 5G et A26 5G : Samsung démocratise l’IA avec ses nouveaux smartphones

Samsung One UI 8.0 : un développement en avance

Alors que One UI 7, basé sur Android 15, n’est toujours pas disponible sur tous les modèles Galaxy, Samsung semble déjà concentré sur One UI 8.0. Un firmware expérimental a été repéré sous la référence S938BXXU1BYC1, indiquant une transition vers Android 16. Traditionnellement, Samsung prend plusieurs mois pour adapter One UI aux nouvelles versions d’Android. Cependant, cette anticipation pourrait permettre aux utilisateurs des smartphones haut de gamme de recevoir Android 16 en avance.

Cette avancée ne signifie pas nécessairement que One UI 8.0 sera déployé immédiatement après la sortie d’Android 16. Samsung va d’abord peaufiner son interface et optimiser son firmware avant une version stable pour ses appareils.

Selon certaines rumeurs, Samsung pourrait sauter les mises à jour intermédiaires One UI 7.1 et 7.1.1. La raison potentielle : se concentrer directement sur One UI 8.0. Si cette hypothèse se confirme, ce serait une première pour le fabricant. Nous sommes habitués à ce que la marque suive toujours une approche progressive avec ses mises à jour One UI.

Avec Android 16 prévu pour juin 2025, le programme bêta de One UI 8.0 pourrait débuter dès le troisième trimestre de l’année. Samsung doit encore officialiser son programme bêta. Toutefois, une chose est sûre : la transition vers One UI 8.0 s’annonce plus rapide que prévu.