Samsung a officiellement confirmé le déploiement de One UI 7, sa dernière mise à jour basée sur Android 15, pour les smartphones Galaxy S. Cette annonce intervient à la veille du Galaxy Unpacked où le S25 sera la star. Alors, quels sont les modèles Galaxy S qui recevront cette mise à jour et à quelle date ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Liste complète des Galaxy S et calendrier de déploiement

Samsung a confirmé que One UI 7 sera déployé progressivement sur l’ensemble des smartphones Galaxy S compatibles d’ici la fin du premier trimestre 2025. Concrètement, cela signifie que tous les modèles récents de la gamme Galaxy S recevront la mise à jour au plus tard le 31 mars 2025.

Voici donc la liste des Galaxy S compatibles avec One UI 7 :

Galaxy S25 : livré directement avec One UI 7 préinstallé ;

: livré directement avec préinstallé ; Galaxy S24/S24+/S24 Ultra : mise à jour immédiate dès la sortie officielle ;

: mise à jour immédiate dès la sortie officielle ; Galaxy S23/S23+/S23 Ultra : déploiement prévu peu après le S24 ;

: déploiement prévu peu après le S24 ; Galaxy S22/S22+/S22 Ultra : mise à jour confirmée, mais avec un léger retard par rapport aux séries plus récentes ;

: mise à jour confirmée, mais avec un léger retard par rapport aux séries plus récentes ; Galaxy S21/S21+/S21 Ultra : éligible à One UI 7, mais dans une seconde phase de déploiement.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs du Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Ces modèles ne recevront pas l‘OS de Samsung, car ils ont atteint leur limite de mises à jour majeures avec Android 14.

Pour un calendrier estimatif de déploiement One UI 7 pour les Galaxy S, voici à quoi nous pouvons nous attendre :

Janvier 2025 : lancement avec le Galaxy S25.

: lancement avec le Galaxy S25. Février 2025 : mise à jour des Galaxy S24, puis S23.

: mise à jour des Galaxy S24, puis S23. Mars 2025 : pourr les Galaxy S22 et S21.

: pourr les Galaxy S22 et S21. Fin mars 2025 : fin du déploiement pour tous les modèles compatibles.

Il est important de noter que ce calendrier pourrait varier selon les régions et les opérateurs, bien que Samsung suive généralement un déploiement global similaire.

Les grands absents de l’annonce de One UI 7

Le Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Étonnamment, Samsung n’a pas encore confirmé si ces modèles recevront la mise à jour rapidement ou s’ils devront attendre un second déploiement.

Galaxy Tab S10 Ultra et les autres tablettes Galaxy. Là encore, Samsung n’a pas fourni d’informations précises, mais on espère une mise à jour plus tard dans l’année.

Idem pour le Galaxy A et le Galaxy M. Un déploiement plus tardif

Samsung suit généralement un calendrier différent pour ses modèles milieu de gamme et entrée de gamme. Il faudra attendre l’annonce officielle pour savoir quels Galaxy A et Galaxy M seront éligibles à cette nouvelle version et sous quel délai.

Avec One UI 7, Samsung assure un suivi logiciel solide pour ses modèles haut de gamme, en garantissant une mise à jour pour tous les Galaxy S récents d’ici fin mars 2025.