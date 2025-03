Avec ses nouveaux Galaxy A56 5G, A36 5G et A26 5G, Samsung marque une avancée majeure en intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA). En effet, elles étaient jusque-là réservées à ses modèles premium. Présentés lors du MWC 2025, ces smartphones abordables bénéficient d’une interface One UI 7 remaniée et d’une autonomie prolongée. Leur objectif ? Rendre l’IA plus accessible à tous, sans sacrifier les performances.

L’IA à l’honneur avec Awesome Intelligence et Google

Samsung introduit dans ces modèles une nouvelle suite d’outils d’IA baptisée Awesome Intelligence. Cette dernière embarque alors plusieurs fonctionnalités avancées en partenariat avec Google, à savoir :

Circle to Search : permet d’effectuer des recherches simplement en encerclant du texte, des images ou des objets à l’écran. Il reconnaît également les numéros de téléphone, e-mails et URLs pour faciliter les actions rapides

permet d’effectuer des recherches simplement en encerclant du texte, des images ou des objets à l’écran. Il reconnaît également les numéros de téléphone, e-mails et URLs pour faciliter les actions rapides Object Eraser : outil intelligent de suppression d’éléments indésirables sur les photos

outil intelligent de suppression d’éléments indésirables sur les photos Filtres IA personnalisés : création d’effets d’image en appliquant le style d’autres photos

création d’effets d’image en appliquant le style d’autres photos Assistance à l’écriture : correction automatique de la grammaire, du ton et de la clarté des textes

Ces fonctionnalités auparavant exclusives aux Galaxy S25 sont désormais accessibles sur la gamme A.

Une expérience photo optimisée pour la créativité

Samsung met également un point d’honneur à améliorer l’expérience photographique de ses Galaxy A. Les trois modèles embarquent un capteur principal de 50 MP, offrant une qualité d’image nette et détaillée.

Le Galaxy A56 5G se distingue avec un ultra grand-angle de 12 MP et la fonctionnalité Best Face. Celle-ci permet de combiner les meilleures expressions des visages sur une même photo, idéal pour les portraits de groupe. De plus, le mode Nightography, inspiré de la gamme S, améliore les prises de vue en basse lumière. Cela est possible grâce au Low Noise Mode sur le capteur selfie et le capteur principal.

Autre atout, les options d’édition avancées permettent de personnaliser les clichés avec des filtres IA.

Des écrans plus grands, plus lumineux et plus immersifs

L’écran est un élément clé de cette nouvelle gamme Galaxy A. Samsung équipe les A56 5G et A36 5G d’un écran FHD+ Super AMOLED de 6,7 pouces avec une luminosité pouvant atteindre 1200 nits. Ceci vous assurera alors une meilleure visibilité même en plein soleil. Le Galaxy A26 5G conserve également une dalle de qualité supérieure, optimisée pour une immersion totale dans les vidéos et jeux.

De nouveaux haut-parleurs stéréo offrent un son plus équilibré et immersif, améliorant ainsi l’expérience multimédia.

Puissance et autonomie au rendez-vous

Sous le capot, Samsung a fait des choix stratégiques pour assurer des performances solides à ces modèles :

Galaxy A56 5G : Exynos 1580, optimisé pour les jeux et le multitâche

Galaxy A36 5G : Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform, assurant **une bonne gestion de la consommation d’énergie

Côté autonomie, les trois modèles sont équipés d’une batterie de 5000 mAh, offrant jusqu’à 29 heures de lecture vidéo selon Samsung. Les A56 5G et A36 5G bénéficient en plus d’une charge rapide de 45W, permettant une recharge express.

Le refroidissement a également été optimisé grâce à une chambre à vapeur plus grande. Elle maintient ainsi des températures basses lors de sessions prolongées de jeu ou de streaming.

Durabilité et sécurité renforcées

Pour la première fois, le Galaxy A26 5G hérite de la certification IP67, le rendant résistant à l’eau et à la poussière, au même titre que les A36 5G et A56 5G. Samsung renforce aussi la robustesse de ses modèles avec un verre Corning amélioré, plus résistant aux rayures et fissures.

La sécurité n’est pas en reste avec Samsung Knox Vault, une protection avancée permettant de sécuriser les données sensibles dans un espace isolé du stockage général. One UI 7 apporte également des améliorations dans la détection de vol et le contrôle de la confidentialité.

Samsung cible aussi les entreprises avec une édition spéciale du Galaxy A56 5G, comprenant :

7 ans de mises à jour de sécurité et One UI

3 ans de garantie

2 ans de cycle de vie produit garanti

1 an de licence Knox Suite Enterprise Plan, pour une gestion avancée des appareils professionnels

Cette version vise à séduire les entreprises en quête de solutions mobiles sécurisées et performantes.

Samsung redéfinit le milieu de gamme

Avec les Galaxy A56 5G, A36 5G et A26 5G, Samsung redéfinit totalement le milieu de gamme en proposant des fonctionnalités IA de pointe. Les prix débutent à 319 euros pour le Galaxy A26 5G, 399 euros pour le Galaxy A36 5G et 499 euros pour le Galaxy A56 5G. Nul doute que cette nouvelle gamme ambitionne de démocratiser les technologies avancées autrefois réservées aux flagships.