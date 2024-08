Qualcomm élargit sa gamme de processeurs avec le Snapdragon 7s Gen 3. Ce nouveau SoC vient compléter la série 7, offrant une option intermédiaire entre le 7 Gen 3 et le 7+ Gen 3. Destiné aux smartphones de milieu de gamme, il promet des performances optimisées et des capacités d’IA avancées.

Une architecture optimisée pour livrer un gain de puissance notable

Le Snapdragon 7s Gen 3 a une architecture octa-core gravée en 4 nm. On y trouve le CPU Kryo que Qualcomm a conçu pour offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Cette puce intègre un cœur principal cadencé à 2,5 GHz, trois cœurs de performance à 2,4 GHz, et quatre cœurs d’efficacité à 1,8 GHz. Cette configuration 1+3+4 permet au CPU d’offrir une amélioration de 20 % des performances par rapport à son prédécesseur.

Côté graphique, le GPU Adreno fait un bond impressionnant de 40 % que les gamers ne manqueront pas d’apprécier. En effet, cette carte graphique promet des sessions de jeu plus fluides et immersives. Le chipset supporte jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1. Une telle configuration lui permet de garantir des performances fluides, même avec des tâches exigeantes.

Malgré ces améliorations, Qualcomm n’a pas négligé l’efficacité énergétique. Le processeur consomme 12 % d’énergie en moins que son prédécesseur. On profite ainsi de meilleures performances sans pour autant faire un sacrifice sur l’autonomie.

Côté multimédia, la puce prend en charge des caméras jusqu’à 200 MP et la capture vidéo en 4K HDR à 30 i/s. L’affichage n’est pas en reste, avec un support des écrans FHD+ à 144 Hz. Cela rend le SoC idéal pour les contenus dynamiques et les jeux exigeants.

L’intelligence artificielle au cœur de l’innovation

L’IA est au centre des innovations de cette nouvelle puce. Le NPU Hexagon optimisé offre une hausse de 30 % des performances en intelligence artificielle. Cela permet l’exécution de modèles de langage avancés comme Llama 2 et Baichuan-7B directement sur l’appareil.

On profite ainsi de fonctionnalités comme la traduction multilingue et la transcription en temps réel, auparavant réservées aux smartphones haut de gamme. L’IA améliore également le traitement d’image avec une réduction de bruit intelligente et des zooms optimisés.

Le Snapdragon 7s Gen 3 est conçu pour être à la pointe de la connectivité. Il supporte la couverture 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. Ces technologies assurent des débits élevés et une latence réduite, essentiels pour les applications gourmandes en données.

Selon les rumeurs, le premier smartphone à intégrer cette nouvelle puce sera le Redmi Note 14 Pro de Xiaomi. Il est attendu pour la fin de l’année 2024. D’autres marques comme Samsung et Realme devraient également suivre avec leurs propres modèles équipés du Snapdragon 7s Gen 3.