Snapdragon 8s Elite: une alternative prometteuse pour 2025 ?

Qualcomm, après le lancement récent du Snapdragon 8 Elite, se prépare à enrichir son offre avec une nouvelle puce. Révélée par le leaker Digital Chat Station, elle répondrait au nom de Snapdragon 8s Elite. Destiné aux smartphones de milieu de gamme, ce processeur porterait le numéro de modèle SM8735. Il promettrait des performances supérieures au Snapdragon 8 Gen 2 tout en restant en deçà du Snapdragon 8 Gen 3. Si les caractéristiques restent à confirmer, les premières rumeurs laissent entrevoir des spécifications ambitieuses et une sortie prévue dès avril 2025.

Des performances équilibrées et une stratégie ciblée

Ce chipset s’inscrit dans la série « s », déjà reconnue pour sa capacité à apporter des caractéristiques premium aux smartphones d’un segment intermédiaire. D’après les informations divulguées, le Snapdragon 8s Elite vise à séduire une audience en quête d’équilibre entre performance et coût.

On ignore encore l’architecture exacte de ses cœurs. Contrairement au Snapdragon 8 Elite, qui embarque les cœurs Oryon, cette nouvelle génération de puce pourrait utiliser des cœurs ARM standards. Couplé à une gravure en 4 nm, ce choix d’architecture garantirait une efficacité énergétique améliorée et une meilleure gestion thermique. Des spécificités qui s’avèrent essentielles pour les utilisateurs exigeant fluidité et endurance.

Plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 2, le probable successeur du Snapdragon 8s Gen 3 offrirait des capacités proches des flagships. Côté positionnement, il devrait équiper les smartphones commercialisés entre 500 et 600 dollars. Cette approche permettrait aux fabricants de proposer des smartphones performants dans une gamme de prix compétitive. Cette initiative vise ainsi à répondre aux attentes d’un large public.

VOIR AUSSI : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: l’IA en faveur des smartphones milieu de gamme ?

Les smartphones équipés et leurs atouts attendus

Selon le leaker DCS, les premiers appareils dotés du processeur Snapdragon 8s Elite arriveraient dès avril 2025. Xiaomi semble bien placé pour ouvrir le bal avec un modèle intégrant une batterie impressionnante de 7000 mAh. Une telle capacité garantirait une autonomie qui ne manquera de plaire aux utilisateurs exigeants. On pense notamment aux gamers ou aux streamers vidéo.

Il paraît que ce processeur s’associerait à des technologies modernes, telles que la RAM LPDDR5x (jusqu’à 24 Go) et le stockage UFS 4.0. Les utilisateurs profiteront ainsi de performances optimisées dans les jeux ou les tâches multitâches, sans compromettre l’expérience globale. Il reste à découvrir si Qualcomm confirmera bientôt cette puce, mais son potentiel pour redéfinir le segment semble indéniable.