Steam pourrait-il accepter à nouveau les bitcoins en 2023 ? Analyse et conseils pour acheter du Bitcoin

Le bitcoin, cette monnaie virtuelle lancée en 2009, a connu un essor sans précédent ces dernières années. Malgré les fluctuations du marché, de nombreuses entreprises l’ont adopté comme moyen de paiement. Steam, la plateforme de distribution de jeux vidéo, avait également accepté les bitcoins en 2016 avant de les retirer en 2017. Mais depuis, les choses ont changé. Alors, Steam pourrait-il accepter à nouveau les bitcoins en 2023 ?

Pourquoi Steam a-t-il arrêté d’accepter les bitcoins ?

Steam a arrêté d’accepter les paiements en Bitcoin en décembre 2017. La principale raison invoquée par Valve, la société mère de Steam, était la volatilité élevée du prix du Bitcoin.

En effet, la valeur du Bitcoin a connu des fluctuations extrêmes au cours de cette période. Pour savoir comment acheter du Bitcoin vous pouvez vous rendre sur eToro. Cette volatilité signifiait que le montant que Steam recevait en Bitcoin pouvait varier considérablement en l’espace de quelques heures ou jours. Cela rendait difficile pour Valve de fixer un prix stable pour les jeux proposés sur sa plateforme.

De plus, les frais de transaction en Bitcoin ont également augmenté considérablement à cette époque, rendant les transactions plus coûteuses pour les utilisateurs de Steam qui choisissaient cette option de paiement. En conséquence, Steam a décidé de suspendre les paiements en Bitcoin.

Quels sont les changements depuis l’abandon du bitcoin par Steam ?

Depuis l’abandon du bitcoin par Steam, il y a eu plusieurs changements dans l’industrie du Bitcoin et des cryptomonnaies en général :

Diminution de l’utilisation du Bitcoin pour les paiements

L’abandon du Bitcoin par Steam a été un coup dur pour les partisans de la monnaie numérique qui souhaitaient l’utiliser pour effectuer des paiements en ligne. Depuis lors, l’utilisation du Bitcoin pour les paiements a considérablement diminué, en partie à cause de sa volatilité.

Adoption accrue des autres cryptomonnaies

L’abandon du Bitcoin par Steam a ouvert la voie à l’adoption d’autres cryptomonnaies pour les paiements en ligne. De nombreux marchands en ligne acceptent désormais des cryptomonnaies alternatives comme l’Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash.

Évolution de la réglementation

Depuis l’abandon du Bitcoin par Steam, les régulateurs du monde entier ont examiné de plus près les cryptomonnaies et ont commencé à établir des cadres réglementaires pour leur utilisation. Ces développements ont eu un impact sur la manière dont les entreprises peuvent accepter les paiements en cryptomonnaies. Ils ont renforcé les mesures de sécurité et de protection des consommateurs.

Augmentation de la capitalisation boursière

Depuis l’annonce de Steam en 2017, le marché des cryptomonnaies a connu une croissance exponentielle. Cela a été un tournant dans l’histoire des cryptomonnaies, marquant une prise de conscience de la nécessité de réglementation et une évolution vers l’adoption de cryptomonnaies alternatives.

Quelles sont les chances de voir Steam accepter à nouveau les bitcoins en 2023 ?

Le retour des bitcoins sur Steam en 2023 est une hypothèse plausible. En effet, la volatilité du marché du bitcoin s’est atténuée ces dernières années. De plus, les solutions de paiement en cryptomonnaies ont considérablement évolué. Steam pourrait bénéficier des avantages de l’utilisation des cryptomonnaies. Les paiements en bitcoins pourraient être moins coûteux et plus rapides que les méthodes de paiement traditionnelles.

Cependant, il existe également des risques associés à l’utilisation des cryptomonnaies. La sécurité des transactions en cryptomonnaies est un sujet sensible. Les attaques de pirates informatiques sont courantes. Les réglementations en matière de cryptomonnaies sont également en constante évolution. Steam devra prendre en compte ces risques avant de décider de réintroduire les bitcoins comme moyen de paiement.

Comment acheter des bitcoins pour les utiliser sur Steam ?

Pour acheter des bitcoins pour les utiliser sur Steam, voici les étapes à suivre :

Ouvrir un compte sur une plateforme d’échange de bitcoins : vous devez choisir une plateforme qui opère dans votre pays et qui propose une méthode de paiement que vous pouvez utiliser ;

Vérifier votre identité : vous devez fournir une pièce d’identité valide et une preuve de résidence ;

Ajouter une méthode de paiement : vous pouvez ajouter une carte de crédit ou de débit ou un compte bancaire pour acheter des bitcoins ;

Acheter des bitcoins : vous pouvez acheter des bitcoins en utilisant la méthode de paiement que vous avez ajoutée ;

Transférer des bitcoins sur votre portefeuille : vous pouvez utiliser un portefeuille matériel, un portefeuille de bureau ou un portefeuille en ligne ;

Acheter des jeux Steam avec des bitcoins : pour acheter des jeux sur Steam avec des bitcoins, vous devez ajouter des bitcoins à votre portefeuille Steam.

Les prix des bitcoins peuvent être très volatils et peuvent fluctuer considérablement en très peu de temps. Vous devez donc être prudent et faire vos recherches avant d’investir dans des bitcoins.