Avis MoneyRadar : que valent leurs analyses ?

Difficile de trouver des sources d’informations objectives lorsque l’on cherche à se former financièrement. De nombreux sites et chaînes Youtube sont rachetés et placés sous l’égide de grands groupes, et ne jouissent pas d’une réelle liberté d’expression. D’autres encore dépendent presque intégralement de leurs sponsors, ce qui peut également fausser leur discours.

Au beau milieu de cette jungle de l’information, nous nous sommes intéressés à MoneyRadar, qui semble se démarquer à nos yeux par son approche originale, et une certaine liberté de parole.

Qui est MoneyRadar ?

Avant tout, il faut le souligner, MoneyRadar est une jeune chaîne Youtube. On pourrait être trompé par ses plus de 340 000 abonnés, mais la chaîne n’a été créée qu’en 2021 !

L’objectif affiché de cette chaîne, qui est doublée d’un site internet, est de vulgariser, autant que faire se peut, les thématiques liées à l’économie, l’investissement, ou encore la cryptomonnaie. En somme, rendre accessible à tous l’éducation financière, tout en gardant une qualité d’information optimale.

Il semble que MoneyRadar ait donc à cœur à travers ses contenus de permettre aux français d’accéder à la liberté financière, en leur offrant les connaissances nécessaires pour investir en pleine connaissance.

Ainsi, sur son site, MoneyRadar propose des analyses des produits à titre informatif et un contenu éducatif, faits par les membres de son équipe, qui sont avant tout des passionnés de finance et d’économie.

Si cela vous intéresse, vous pouvez accéder à l’ensemble de l’activité de MoneyRadar en cliquant ici.

VOIR AUSSI : Comment investir en bourse pour les débutants ? 7 conseils pour bien débuter !

Que propose MoneyRadar ?

MoneyRadar, c’est avant tout une présence sur plusieurs canaux de communication. Deux chaînes Youtube, un site internet, des podcasts, et une présence sur les réseaux sociaux.

Pour chacun de ces moyens de communication, MoneyRadar propose un contenu différent.

Leurs chaînes YouTube

MoneyRadar possède deux chaînes Youtube : MoneyRadar et MoneyRadar Crypto.

La chaîne principale : MoneyRadar

Cette chaîne présente des sujets d’actualité, centrés sur l’économie, la finance, et les enjeux géopolitiques et gouvernementaux.

Comme dit précédemment, elle a été lancée en 2021 et elle cumule à ce jour plus de 340 000 abonnés. Elle connaît un franc succès, avec plusieurs vidéos qui frôlent le million de vues, et sont pour la plupart très engageantes (plus de 20 000 « j’aime » et 1 000 commentaires sur certaines vidéos).

Le rythme de production de la chaîne MoneyRadar est assez soutenu et nous avons remarqué qu’environ deux vidéos sortaient chaque semaine. Au total, la chaîne compte 345 vidéos.

La chaine secondaire : MoneyRadar Crypto

Cette chaîne, qui est destinée à ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les cryptomonnaies et la blockchain, a été lancée en 2022.

Pour rappel, les cryptomonnaies sont des jetons numériques soumis à des encodages cryptographiques, dont le support est la « chaîne de blocs », ou blockchain. Cette blockchain est tout simplement une base de données sécurisée, et décentralisée.

Elle aborde les cryptos sur l’angle du conseil, mais sans hésiter à informer sur les enjeux politiques, et notamment sur la manière dont les États cherchent à réguler, influencer ou concurrencer l’expansion de ces monnaies numériques.

La chaîne MoneyRadar Crypto approche des 30 000 abonnés, et cumule des dizaines de milliers de vues sur les vidéos les plus populaires. Ces mêmes vidéos génèrent des dizaines, voire des centaines de commentaires et la vidéo la plus vue de la chaîne a rassemblé plus de 2 000 « j’aime ».

Leur site Internet

Le site internet MoneyRadar propose un contenu plus éducatif et moins centré sur l’actualité. L’objectif semble être, ici, de partager une certaine expertise avec les internautes, à travers le développement de sujets économiques, le test de produits et services liés aux finances personnelles, et des comparatifs pour permettre à chacun de prendre les bonnes décisions en termes d’investissement et de gestion d’épargne.

L’on peut donc affirmer que le site MoneyRadar est complémentaire de la chaîne Youtube : cette dernière vise à aider les Français à comprendre la situation économique mondiale et ses répercussions sur leur épargne et leur vie quotidienne. Le site, lui, vise à leur faire prendre les bonnes décisions en conséquence, afin qu’ils se rapprochent d’une forme de liberté financière.

Sur la page d’accueil du site, MoneyRadar déclare croire que chacun a droit à une information financière qualitative, quel que soit son niveau de connaissances ou son patrimoine.

À noter : MoneyRadar affirme être indépendant, et prévoit de le rester. Ce qui est important pour pouvoir analyser les produits financiers de manière neutre et objective.

Et côté chiffres, à l’instar des chaînes Youtube, le succès est au rendez-vous. Le site à été lancé en 2023, et cumule déjà plusieurs milliers de visites mensuelles.

Leur Podcast

Les Podcasts MoneyRadar reprennent tout simplement les contenus des deux chaînes Youtube. Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de regarder des vidéos, et préférez le format podcast, ceux-ci sont très agréables, puisque les vidéos MoneyRadar fonctionnent sur le principe de la « voix-off », et sont donc adaptables à l’esprit podcast.

Que vous aimiez écouter des podcasts en conduisant, pendant votre séance de sport ou tout simplement en balade, vous retrouverez le podcast MoneyRadar sur toutes les plateformes habituelles : Spotify, Amazon, Apple Podcasts, et bien d’autres encore.

Leurs réseaux sociaux

MoneyRadar est présent sur tous les réseaux sociaux, et propose du contenu adapté à chaque plateforme. Voici les différents réseaux sur lesquels MoneyRadar publie régulièrement :

Instagram : le compte instagram MoneyRadar compte plus de 6 000 followers. Ce compte sert à la publication de graphismes en tous genre , reflétant de manière lisible le contenu des autres canaux, en donnant des chiffres de manière synthétique afin de faire prendre conscience de certaines réalités,

: le compte instagram MoneyRadar compte plus de 6 000 followers. Ce compte sert à la , reflétant de manière lisible le contenu des autres canaux, en afin de faire prendre conscience de certaines réalités, TikTok : ici, MoneyRadar publie des versions courtes et sous-titrées de ses vidéos Youtube . Un bon moyen de comprendre des informations clés de manière ludique et rapide,

: ici, MoneyRadar publie des . Un bon moyen de Twitter : c’est le réseau le plus suivi de MoneyRadar, avec près de 60 000 abonnés. Ici sont publiés des threads, c’est à dire des ensembles de tweets à la chaîne pour exposer une idée, souvent bien imagée. Le compte réagit aussi aux sujets d’actualité publiés dans les médias généraliste en sollicitant l’avis de ses abonnés,

: c’est le réseau le plus suivi de MoneyRadar, avec près de Ici sont publiés des threads, c’est à dire des ensembles de tweets à la chaîne pour exposer une idée, souvent bien imagée. Le compte réagit aussi aux publiés dans les médias généraliste en Threads : vous ne connaissez peut-être pas ce réseau social, mais il est l’équivalent de Twitter chez Meta (le groupe qui détient entre autres Facebook et Instagram). Le compte est nouvellement créé, et publiera sûrement les mêmes threads que sur Twitter.

Leur newsletter

La newsletter MoneyRadar rassemble plus de 15 000 souscripteurs. En y souscrivant, vous recevrez chaque mardi un tour d’horizon des marchés financiers, de l’actualité crypto, et des nouvelles opportunités d’investissement. Un bon moyen également de rester au courant de l’activité de MoneyRadar, de manière générale.

VOIR AUSSI : Investir en bourse : l’importance de comprendre les indices boursiers

Leurs analyses sont-elles pertinentes ?

Ce qui fait le succès de MoneyRader, c’est avant tout l’angle avec lequel les thématiques sont abordées, ainsi que le ton adopté sur les chaînes Youtube. Pour ce qui est du site internet, l’on retiendra l’objectivité des tests produits.

Les chaînes Youtube de MoneyRadar

On le disait, l’angle et le ton font la particularité des vidéos MoneyRadar. On sort ainsi des discours orientés, naïfs et stéréotypés sur la politique, l’économie et les cryptomonnaies.

Les vidéos MoneyRadar poussent au questionnement. Elles ne se contentent pas de relater un fait d’actualité, mais vont plutôt tenter d’apporter une vue d’ensemble exhaustive sur une thématique particulière, avec pour vocation de pousser l’internaute à la réflexion. Dans un monde plus que jamais en mutation, il est agréable d’avoir accès à des analyses aussi poussées sur des sujets qui peuvent, en surface, paraître anodins.

Par exemple, cette vidéo, qui se veut être un compte rendu de la dernière réunion du forum économique mondial.

Alors que le forum de Davos est présenté dans les médias généralistes comme une succession de simples réunions de travail, cette vidéo de MoneyRadar relate les thèmes qui y sont abordés, avec la dose d’ironie et de questionnement nécessaires à ce que tout un chacun puisse développer un aspect critique sur les velléités hégémoniques des têtes couronnées qui y défilent. Un vent frais sur la manière d’aborder des sujets peu développés dans les médias traditionnels.

C’est le cas de toutes les vidéos MoneyRadar de manière générale, qui font état d’un grand travail de recherche, et creusent les sujets avec la dose de vulgarisation nécessaire, sans perdre la profondeur et les enjeux traités.

Il en va de même pour la deuxième chaîne, focalisée sur la cryptomonnaie. Il semble qu’il y ait là aussi une volonté de sortir du discours habituel que l’on peut trouver en ligne sur les cryptos. En général, cette thématique provoque des avis très manichéens, entre défenseurs des cryptos qui y voient l’outil de la liberté absolue, et médias généralistes et politiques, sceptiques sur ce sujet.

À titre d’ exemple, dans cette vidéo qui est une interview d’Edward Snowden, MoneyRadar Crypto tient à mettre en évidence que les monnaies blockchain, dans leur configuration actuelle, n’octroient aucune réelle confidentialité, ce qui est pourtant une idée reçue extrêmement répandue au sein de la sphère crypto, et de ses inconditionnels.

Il est clair que MoneyRadar ne fait pas cela pour dénigrer les cryptomonnaies, puisqu’il semble que les autres analyses disponibles sur les deux chaînes montrent une certaine faveur pour cette monnaie, mais une réticence de MoneyRadar envers l’interventionnisme et la surveillance de masse qui se profile ses dernières années. Il s’agit plutôt de dire que les cryptomonnaies doivent être perfectionnées, pour pouvoir tenir leurs promesses.

De manière générale, nous apprécions beaucoup les analyses de MoneyRadar, qui provoquent le questionnement, et incitent à s’informer de manière plus profonde sur des thématiques cruciales pour l’investisseur.

VOIR AUSSI : Quelle application de trading crypto monnaie choisir pour commencer à investir ?

Peut-on contacter MoneyRadar ?

Avec plus de 340 000 abonnés sur Youtube, des milliers de visiteurs sur le site et de nombreux followers sur les réseaux sociaux, MoneyRadar est une des communautés francophones les plus importantes en matière de finance et de cryptomonnaies.

Il est donc difficile d’interagir avec autant de monde. En conséquence, MoneyRadar a mis en place des comptes sur les applications de messageries cryptées afin d’échanger avec sa communauté :

Discord : le Discord de MoneyRadar compte près de 3 000 membres, un salon de discussion ou vous pourrez vous adresser aux autres membres et à l’équipe MR. De plus, des ressources vous seront mises à disposition, en fonction de votre niveau de connaissances en investissement (débutant ou confirmé). Vous serez également averti via ce canal en cas de nouvelle vidéo ou ressource disponible sur les différents supports de MoneyRadar.

: le Discord de MoneyRadar compte près de 3 000 membres, un ou vous pourrez vous adresser aux autres membres et à l’équipe MR. De plus, des en fonction de votre niveau de connaissances en investissement (débutant ou confirmé). Vous serez également averti via ce canal en cas de nouvelle vidéo ou ressource disponible sur les différents supports de MoneyRadar. Telegram : le canal Telegram, qui compte près de 12 000 abonnés, sert à partager des actualités, des analyses économiques, ou certains graphismes chiffrés un peu à la manière de ce qui est fait sur le compte Instagram. Également des liens vers des articles externes sont proposés. Un bon moyen de rester au fait de l’actualité économique, rapidement et qualitativement.

FAQ : Questions fréquentes sur MoneyRadar

Qui est l’équipe MoneyRadar ? L’équipe MoneyRadar est assez anonyme, et est composée de profils variés, professionnels et autodidactes, tous passionnés d’économie, et de cryptomonnaie. Qui est la voix qui se cache derrière MoneyRadar ? Les membres de MoneyRadar sont heureux de conserver une certaine forme d’anonymat pour garder leur indépendance et continuer de traiter de certains sujets sulfureux de manière confortable. Cela dit, la voix de MoneyRadar s’appelle Eléonore et aime le théâtre. C’est à peu près tout ce que l’on sait ! MoneyRadar est-il un média indépendant ? MoneyRadar est totalement indépendant, et ne souffre d’aucun lien avec des organisations qui pourraient influencer ou tempérer le discours présent actuellement sur les différents supports. Les différents supports de MoneyRadar publient-ils le même contenu ? L’expérience MoneyRadar vise à offrir des contenus complémentaires. Vous pouvez donc très bien faire un tour sur le site internet pour vous informer sur certains produits financiers qui ne seront pas abordés sur les chaînes Youtube. MoneyRadar, c’est gratuit ? Oui, tous les contenus informatifs de MoneyRadar sont accessibles gratuitement, que vous préfériez les podcasts ou les vidéos Youtube…

VOIR AUSSI : Fonctionnement des cryptomonnaies : qu’est ce que la Blockchain ?

Notre conclusion sur MoneyRadar

En résumé, nous trouvons le contenu produit par MoneyRadar très pertinent et instructif. La complémentarité entre les supports (Youtube, site internet, etc) vous permettra de disposer d’une analyse fine du monde économique et financier, et de faire les bons choix en termes de produits et d’investissement.

En définitive, nous vous recommandons de suivre les analyses de MoneyRadar, qui vous permettront de disposer d’un angle de vue nouveau sur le monde économique, ses liens avec les pouvoirs et les jeux d’influence qui s’en dégagent chaque jour.