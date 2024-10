Windows 11 24H2 : les gros changements sur cette mise à jour !

On en parle depuis quasiment un an et elle arrive enfin. La mise à jour majeure de Windows 11, nom de code 24H2, commence son déploiement le mardi 1er octobre 2014. Celle qu’on pensait être Windows 12 est finalement la mise à jour 2024 de Windows 11, selon l’appellation de Microsoft. Déjà disponible pour les PC Copilot+, cette version intègre de nombreux changements et fonctionnalités.

Les 5 mises à jour majeures

Une intégration améliorée de Copilot. L’IA de Microsoft, prend une place centrale dans cette mise à jour. Il est désormais intégré profondément dans le système. Avec Windows 11 24H2, plusieurs nouvelles fonctionnalités Copilot sont ajoutées :

Copilot Voice pour les commandes vocales

Copilot Daily pour un résumé personnalisé des actualités

Think Deeper pour des requêtes plus complexes

Copilot Vision pour une utilisation plus intelligente dans le navigateur Edge.

Une refonte de l’Explorateur de fichiers. L’Explorateur bénéficie d’une refonte complète avec une interface modernisée et un meilleur support du cloud. Les nouvelles options de gestion des fichiers offrent une navigation plus fluide et plus intuitive.

Prise en charge des nouvelles technologies de connectivité. Vous aveznotamment le Wi-Fi 7, offrant des vitesses plus rapides et une meilleure stabilité, à condition d’avoir une puce compatible. La mise à jour inclut également le support du Bluetooth LE Audio.

Voice Clarity : améliore la qualité de votre microphone en éliminant les bruits de fond via l’IA. Contrairement à d’autres fonctions IA, elle fonctionne sur tout processeur x64 ou Arm64, sans besoin d’un PC spécifique.

La mise à jour signe le retour de Recall, l’outil de mémoire parfaite de votre PC. Microsoft garantit avoir renforcé la sécurité de cet outil afin qu’il ne capture aucune donnée sensible.

Plus de personnalisation pour les utilisateurs

Windows 11 24H2 propose également de nouvelles options de personnalisation. Cela va ainsi permettre aux utilisateurs d’adapter encore plus leur environnement de travail. Parmi les nouveautés, vous avez :

La personnalisation du menu Démarrer. Il est maintenant possible de réorganiser et de redimensionner les tuiles. Cela ajoute une flexibilité accrue pour organiser vos applications selon vos besoins. Windows 11 24H2 propose une nouvelle section pour gérer facilement vos appareils mobiles connectés, notamment pour les utiliser comme webcam. De plus, l’application « Mobile connecté » est désormais entièrement intégrée au menu Démarrer pour un accès plus rapide.

De nouveaux thèmes et arrière-plans dynamiques. Microsoft a ajouté des thèmes plus variés, avec des arrière-plans qui changent en fonction du moment de la journée, rendant l’interface plus vivante.

Des Widgets personnalisables. Les widgets peuvent désormais être ajoutés ou supprimés librement. Ils offrent des informations en temps réel sur la météo, les emails, ou encore les tâches directement sur l’écran d’accueil.

Ces fonctionnalités augmentent la souplesse de Windows 11 pour s’adapter à une large variété d’utilisateurs, du novice à l’utilisateur avancé.

Comment installer cette mise à jour ?

La mise à jour Windows 11 24H2 est disponible via Windows Update pour les utilisateurs de Windows 11 disposant de la version Copilot+. Assurez-vous d’avoir au moins 10 Go d’espace libre et vérifiez la compatibilité de votre PC pour bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités.