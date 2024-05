Microsoft pourrait bien changer la façon dont nous interagissons avec notre PC exploitant son système d’exploitation Windows. La firme de Redmond devrait introduire deux grandes nouveautés : l’AI Explorer de Windows 11 et les curseurs IA. Ces innovations visent à apporter une assistance contextuelle IA dans vos activités quotidiennes. Pour cela, elles vont rendre toutes vos interactions avec Windows facilement consultables et optimisées. Elles seront probablement dévoilées lors de l’événement Build 2024 de Microsoft qui aura lieu le 21 mai prochain.

AI Explorer, un assistant puissant pour Windows 11

L’AI Explorer est une fonctionnalité qui arrivera avec la prochaine mise à jour Windows 11 24h2. Elle exploite les puissantes capacités d’une unité de traitement neuronal (NPU) pour enregistrer et analyser toutes les activités de l’utilisateur. Elle capturera chaque action que vous entreprendrez sur votre ordinateur : navigation web, document édité ou application lancée…. Cette fonctionnalité inédite de Windows 11 fera en sorte que l’intégralité de votre travail soit consultable et indexée.

Grâce à sa capacité de compréhension de l’écran, l’AI Explorer de Windows 11 pourra fournir des suggestions contextuelles pertinentes pour vous aider dans vos tâches. Par exemple, vous pourriez lui demander « Montre-moi les documents sur les rapports trimestriels de la semaine dernière ». Et il les retrouvera en un temps record. Ses principales fonctionnalités incluront également :

La capture de toutes vos activités ;

L’analyse du contenu affiché pour vous donner des suggestions intelligentes ;

La recherche aisée et le rappel de vos activités passées pour optimiser votre productivité.

Pour fonctionner, l’AI Explorer de Windows 11 nécessite une configuration puissante avec un processeur NPU (Neural Processing Unit) performant. Les spécifications minimales sont : 16 Go de RAM, 256 Go de SSD et un NPU de 45 TOPs minimum. Cette puce NPU de dernière génération est indispensable pour gérer les lourds calculs de l’IA en temps réel. Pour l’instant, seuls les nouveaux PC Windows équipés de processeurs Snapdragon X Elite pourront embarquer une telle configuration.

Curseur AI apporte une nouvelle façon d’interagir

Si l’IA Explorer de Windows 11 promet d’améliorer votre productivité, Microsoft irait plus loin en repensant le curseur de souris classique. Des fuites suggèrent l’arrivée de nouveaux curseurs pilotés par l’IA, qui seront capables de comprendre le contexte à l’écran.

À l’instar du projet « Sophia » pour Office, le curseur IA de Microsoft pourrait répondre en langage naturel, fournir des suggestions pertinentes. Il permettrait également des interactions plus intuitives avec le contenu. À titre d’exemple, vous pourriez demander « Que signifie ce terme ? » tout en sélectionnant une zone de l’écran, ou « Récapitulez-moi ce paragraphe ». Le curseur génèrerait alors une réponse pertinente en fonction de votre requête.

Toujours selon les fuites, ces nouveaux curseurs IA pourraient faire leur apparition prochainement. On suppose qu’ils seront déployés en même temps que l’AI Explorer de Windows 11. Ils visent à simplifier davantage les interactions en comprenant nos intentions au-delà des simples clics. Si l’on se réfère au projet Sophia, il suffit d’appuyer sur Alt+C pour l’activer et faire votre demande.

Microsoft a déjà commencé à intégrer l’IA dans son système, comme cette vidéo de démonstration le montre :

Quels défis et perspectives pour ces nouveautés ?

Il faut reconnaître que l’AI Explorer soulève des inquiétudes légitimes concernant la protection des données personnelles. En effet, cette fonctionnalité nécessitera d’enregistrer un volume conséquent d’informations privées : navigations web, documents de travail, courriels, captures d’écran, etc.

Microsoft assure que ces données resteront stockées localement sur l’appareil. Peu importe, cela n’élimine pas la crainte d’une éventuelle fuite de donnée ou d’une utilisation malintentionnée de celles-ci. L’entreprise de Bill Gates devra présenter des arguments solides pour convaincre les futurs utilisateurs de son système d’exploitation dopé à l’IA.

Lors de son lancement présumé pour mai 2024, l’AI Explorer de Windows 11 sera exclusivement disponible sur les nouveaux PC Windows. Ils concernent surtout les modèles dotés de processeurs Snapdragon X Elite, capables de répondre aux exigences de performance de l’IA générative. Cela signifie que la majorité des utilisateurs actuels ne pourront pas en bénéficier dans un premier temps. Est-ce donc une stratégie de Microsoft pour encourager ses utilisateurs à faire une mise à jour ? Probablement ! Si c’est le cas, c’est bien pensé.

Si Microsoft réussit son pari, l’intégration de l’IA dans Windows pourrait représenter un changement de paradigme majeur. Ces innovations faciliteront l’automatisation et la recherche d’informations, ce qui va grandement optimiser notre productivité. De plus, on peut s’attendre à de nombreuses évolutions futures pour simplifier davantage nos tâches quotidiennes.

Il est encore trop tôt pour se prononcer définitivement, mais l’AI Explorer et les curseurs IA ont le potentiel de révolutionner notre façon d’interagir avec Windows. Il reste à voir comment le grand public accueillera cette transition vers une ère pilotée par l’intelligence artificielle.