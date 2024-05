Windows 11 : voici comment vérifier si votre PC est compatible avec l’IA

Déjà portée par les fabricants de semi-conducteurs tels que NVIDIA, l’IA va bientôt quitter son exclusivité web pour tourner en local et nous aider à faire rapidement les choses sans devoir nous connecter à un site web. Mais comme cela est nécessaire pour les jeux vidéos et des logiciels donnés, il faudra nécessairement posséder un PC compatible avec l’IA. Il s’agit là d’une caractéristique technique qui n’existait pas encore, il y a quelques années. Aujourd’hui, les fabricants d’ordinateurs sont déjà tournés vers l’avenir et préparent des machines à la hauteur des puissances de calculs requises par cette nouvelle technologie.

Qu’est-ce qu’un ordinateur compatible avec l’IA ?

Lorsqu’on parle d’un ordinateur compatible avec l’IA, cela suppose que la machine en question doit avoir des caractéristiques techniques propres. Pour le moment, il n’y a que la marque Dell qui en a parlé ouvertement. L’entreprise américaine a, à cet effet, créé une nouvelle page d’assistance sur laquelle elle détaille les composants logiciels et matériels qui sont nécessaires.

Selon ses dires, un ordinateur compatible avec l’IA doit nécessairement intégrer des unités de traitement neuronal (NPU – Neural Processing Unit). Il s’agit d’un type de processeur spécialisé conçu pour accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique (Machine Learning).

Comment l’explique Dell, troisième plus gros constructeur mondial d’ordinateurs, « les NPU sont optimisées pour gérer les calculs complexes requis par les algorithmes d’apprentissage profond. Cette optimisation rend les NPU incroyablement efficaces dans le traitement des tâches d’IA, telles que le traitement du langage naturel, l’analyse d’images, etc ».

Les NPU sont donc entièrement différents du GPU et du CPU que l’on trouve habituellement au niveau du silicium. Ce sont des accélérateurs spécialement dédiés aux calculs complexes et intenses requis par l’IA, sans perdre en efficacité énergétique. C’est tout le contraire des processeurs traditionnels qui, même si elles sont capables de traiter certains calculs IA, peuvent rapidement devenir énergivores.

Comment vérifier si votre ordinateur dispose d’un NPU ?

Puisqu’ils n’étaient pas une caractéristique tant recherchée, les constructeurs ne se donnent pas la peine de la préciser sur l’emballage des ordinateurs. Néanmoins, il est facile de vérifier si votre PC dispose d’un NPU ou non. Pour ce faire :

Dans le menu démarrer, recherchez Gestionnaire des tâches et ouvrez l’application ;

Rendez-vous dans l’onglet Performances ;

Recherchez un composant dénommé NPU 0, sur la même ligne que GPU, RAM, Réseau, etc.

Si vous retrouvez le composant dans cette catégorie, c’est clair que vous disposez d’un ordinateur compatible avec l’IA. Si vous ne l’y trouvez pas, vous pouvez aussi passer par le Gestionnaire des périphériques.

Toutefois, si vous n’y trouvez pas le NPU, vous pouvez rendre votre PC compatible en téléchargeant des pilotes spécifiques chez votre fabricant. Il s’agit essentiellement AMD IPU Device ou de l’Intel AI Boost. Retenez quand même que tous les modèles n’y ont pas droit. Par exemple, ASUS les réserve aux modèles ROG.

En outre, acheter certains processeurs peuvent vous permettre d’avoir le NPU, puisque ceux-ci l’intègrent par défaut. Il s’agit essentiellement des modèles Ryzen 7000 et 8000 de chez AMD, ainsi que des puces Snapdragon 8cx Gen 2 et X Elite de chez Qualcomm.