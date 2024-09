Xiaomi 14T et 14 T Pro : les meilleurs flagships killer de 2024 ?

Xiaomi continue d’impressionner avec ses smartphones de la série T, dévoilant les modèles 14T et 14 T Pro. Ces smartphones, souvent qualifiés de flagship killers, offrent des performances haut de gamme à un prix compétitif. Découvrons ensemble ce que ces nouveaux modèles de 2024 apportent.

La nouvelle série T de Xiaomi vient de sortir

La gamme T de Xiaomi a pour but de proposer des smartphones performants, proches des flagships, à des prix plus accessibles. Cette stratégie permet ainsi à Xiaomi de démocratiser des technologies premium pour un public plus large. Les Xiaomi 14T et 14 T Pro s’inscrivent dans cette lignée, en apportant des innovations qui n’étaient alors disponibles que sur des modèles plus coûteux.

Grâce à leur rapport qualité/prix, ils sont des alternatives intéressantes par rapport aux smartphones premiums. Ces modèles sont déjà positionnés comme des compétiteurs sérieux dans le segment milieu-haut de gamme.

Les nouveaux Xiaomi 14T et 14 T Pro

Design et écran du Xiaomi 14T et 14 T Pro

Les Xiaomi 14T et 14 T Pro se distinguent par un design élégant, tout en restant ergonomiques. La version Pro arbore un dos légèrement incurvé et des tranches plates en aluminium. De son côté, le modèle standard opte un style plus classique avec un dos plat.

Tous deux intègrent un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 x 1220 px. Le taux de rafraichissement peut aller de 30 Hz à 144 Hz, idéale pour le gaming et le contenu multimédia. Les deux modèles bénéficient d’une protection Corning Gorilla Glass 5 et sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Côté coloris, le 14T Pro se décline en Titan Gray, Titan Blue et Titan Black. Pour sa part, le 14T propose également une option Lemon Green avec un dos en cuir végétal, ajoutant une touche d’originalité à ce modèle plus accessible.

Performances et autonomies

Les Xiaomi 14T et 14 T Pro misent sur des performances de haut vol. Pour cette cuvée, la marque a misé sur les puces MediaTek Dimensity. Le Xiaomi 14T embarque le processeur Dimensity 8300-Ultra, tandis que le 14T Pro est propulsé par la Dimensity 9300+. Cette dernière est plus puissante, et rivalise avec les Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Avec 12 Go de RAM pour les deux modèles et jusqu’à 512 Go de stockage pour le Pro. Ces smartphones assurent une fluidité et une réactivité impressionnantes, que ce soit pour le multitâche, le gaming ou la navigation quotidienne.

En termes d’autonomie, les deux modèles sont dotés d’une batterie de 5000 mAh, mais la différence se trouve dans la charge. Le 14T Pro supporte la charge rapide 120W, permettant une recharge complète en seulement 20 minutes, tandis que le 14T est limité à une charge rapide de 67 W. Le Pro bénéficie également de la charge sans fil à 50W, un avantage non négligeable pour les utilisateurs avides de technologie.

Et la photographie ?

La collaboration avec Leica se poursuit sur les Xiaomi 14T et 14 T Pro, mettant en avant un appareil photo principal de 50 MP sur les deux modèles. Le 14T Pro dispose d’un module grand-angle avec une ouverture de f/1.6. Un téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique x2,6, et d’un ultra grand-angle de 12 MP, complètent cette configuration. Si le Xiaomi 14T propose des spécifications similaires, son capteur principal est légèrement plus petit, ce qui peut influencer les performances en basse lumière.

La présence de fonctionnalités AI dans l’appareil photo permet d’optimiser la qualité des clichés, notamment en conditions de faible luminosité. Les utilisateurs peuvent également profiter des presets Leica pour ajuster les couleurs et donner un effet vintage ou authentique à leurs photos.

Et l’IA ?

L’IA est au cœur de cette nouvelle génération de smartphones Xiaomi. Outre les améliorations photographiques, Xiaomi intègre des outils innovants comme AI Recorder et AI Notes. Ces fonctions permettent de transcrire des conversations ou de prendre des notes intelligentes grâce à la reconnaissance vocale avancée. Ils sont parfaits pour les professionnels ou ceux qui jonglent entre plusieurs langues.

En partenariat avec Google, Xiaomi propose également des fonctionnalités IA comme Circle to Search et AI Eraser Pro. Ceux-ci permettent de rechercher ou de modifier des éléments dans les photos avec une précision remarquable. AI Film, une autre fonctionnalité, aide à la création de courts-métrages en utilisant des algorithmes avancés pour améliorer la qualité vidéo.

L’ensemble de ces outils fonctionne grâce aux serveurs de Google, garantissant que le traitement des données ne se fait pas en Chine, ce qui devrait rassurer de nombreux utilisateurs européens.

Le prix des nouveaux Xiaomi 14T et 14 T Pro

Le Xiaomi 14T est disponible en Europe à partir de 649 € (12 Go/256 Go). De son côté, le 14T Pro affiche 899 € pour le modèle 12 Go/512 Go, avec une option 1 To à 999 €. Ces prix sont par ailleurs en ligne avec ceux de la génération précédente.

Ces nouveaux modèles sont déjà disponibles en France depuis le 27 septembre 2024. Vous les retrouverez sur le site officiel de Xiaomi et auprès de ses partenaires distributeurs. De plus, Xiaomi propose une offre de lancement avec un bonus reprise. 150 € pour l’achat d’un 14 T Pro et 100 € pour un 14T. Ces bonus rendent ces appareils encore plus attractifs pour ceux qui souhaitent mettre à jour leur smartphone actuel.