Choisir un smartphone de Xiaomi est tout, sauf facile, en particulier pour les utilisateurs novices. Le géant chinois regorge tellement d’options alléchantes pour tous les portefeuilles et tous les styles d’utilisations. Si bien qu’entre ses multiples gammes et modèles disponibles sur le marché, il n’est pas toujours évident d’y voir clair. C’est pourquoi nous avons établi ce mini-guide pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins et de votre budget. Zoom sur la différence entre les gammes de Xiaomi.

Petit rappel, la gamme phare de Xiaomi portait auparavant le préfixe « Mi », à l’image de « Xiaomi Mi 11 ». Cette série était d’ailleurs le dernier modèle à porter cette dénomination. Depuis la série 12, le fabricant chinois a fait le choix de la simplicité en utilisant simplement le nom « Xiaomi » pour désigner ses flagships.

Gamme Xiaomi : le plus haut du panier

La gamme Xiaomi est le summum de l’expertise du constructeur. Ces produits mettent l’accent sur l’innovation et la perfection afin d’offrir une expérience premium sans la moindre concession. Pour le millésime 2024, c’est le Xiaomi 14 Ultra qui trône au sommet, succédant au fameux 13 Ultra. Les Xiaomi 14 et 14 Pro, eux aussi très performants, complètent cette lignée haut de gamme. Il y a aussi des déclinaisons suivies de « T » et « Lite » dans leur appellation.

Ces smartphones Xiaomi offrent des performances stratosphériques, notamment grâce à leurs composants de dernière génération. En effet, ils utilisent les puces Snapdragon de Qualcomm ou Dimensity de Mediatek de dernier cri, couplée jusqu’à 16 Go de RAM. Pas étonnant qu’ils se montrent à l’aise dans n’importe quelle tâche, même dans les plus exigeantes.

La gamme Xiaomi est une référence en photo mobile, peut-être parce que le constructeur s’est approché des experts comme Leica ou Hasselblad. Les modules photo de ces smartphones intègrent des capteurs haut de gamme, jusqu’à 1 pouce sur le dernier Xiaomi 14 Ultra. Ils permettent des clichés d’une qualité stupéfiante, même la nuit.

Cette gamme a beau être orientée vers les performances, l’autonomie n’est pas en reste. Les smartphones Xiaomi s’équipent de grande batterie, avoisinant les 5 000 mAh. Une telle capacité leur permet de tenir jusqu’à 2 jours d’utilisation. Qui plus est, leur système de charge rapide 120 W accélère la recharge complète qui revendique 20 minutes seulement.

Les modèles haut de gamme de Xiaomi sont conçus dans des matériaux de très haute facture (verre, métal). Ils allient design racé et ergonomie soignée pour une prise en main des plus agréables. Êtes-vous prêt à mettre le prix pour bénéficier de la quintessence de l’innovation ? C’est entre 900 et 1 400 euros que les smartphones Xiaomi s’affichent.

Les Redmi Note : les rois du milieu de gamme

Si vos moyens sont plus limités, la gamme Xiaomi Redmi Note a tout pour plaire. Ces smartphones de milieu de gamme se démarquent par leur excellent rapport qualité-prix. Les Redmi Note 13, 13 Pro et 13 Pro+ sont les stars de cette catégorie pour l’année 2024. Ils embarquent des puces Snapdragon et Dimensity, selon la déclinaison, pour des performances bien plus mordantes que l’entrée de gamme. Seules les tâches gourmandes en ressources pourraient leur faire montrer quelques signes de faiblesse.

Bien qu’en retrait face aux prouesses de la gamme premium, les modules photo des Redmi Note n’en sont pas moins polyvalents. Leurs configurations permettent de belles images, même si la qualité reste en deçà des modèles Xiaomi. Leur mode nuit progresse, quant à lui, d’année en année. Ces téléphones de milieu de gamme sont aussi réputés pour leur autonomie pouvant atteindre 2 jours d’utilisations. De plus, ils bénéficient d’un système de charge rapide 67 W.

La gamme Redmi Note intéresse aussi bien les petits budgets que les utilisateurs exigeants. Leurs prix s’échelonnent entre 280 et 500 euros, visant un large public. Malgré ce tarif contenu, leur design arbore des finitions soignées et une prise en main optimisée. Certains modèles sont même certifiés contre les dégâts d’eau et de la poussière.

La gamme Redmi comme porte d’entrée

Pour les budgets encore plus serrés, la gamme Xiaomi Redmi fait des merveilles et mérite votre intérêt. Ces modèles ultra-abordables privilégient l’essentiel pour un usage mobile, les derniers en date étant les Redmi 13, 13C et 13A. En ce qui concerne la tarification, la famille Redmi est plus qu’abordable et elle s’adresse au grand public. Ses tarifs varient de 100 à 300 euros pour les modèles neufs.

Ces smartphones d’entrée de gamme Xiaomi utilisent des processeurs économes tels que les MediaTek Helio ou les récents Snapdragon d’entrée/milieu de gamme. Ils se montrent alors plus performants sur des tâches comme la navigation web, les réseaux sociaux, le streaming vidéo… Ils peuvent également faire tourner des jeux mobiles peu gourmands, à l’image de Candy Crush, Hay Day…

Certes, la photographie n’est pas leur point fort. De plus, leur configuration se limite à un capteur principal correct pour prendre de belles photos le jour. Ce module est souvent accompagné d’autres capteurs tels que macro, ultra grand-angle… mais il ne faut pas s’attendre à des miracles.

Pour privilégier l’autonomie, la batterie des Redmi atteint généralement jusqu’à 5 000 mAh. C’est ce qui permet à ces téléphones de tenir entre 1 et 2 jours, selon la fréquence d’utilisation. Cependant, la charge se fait à un rythme classique, cette gamme étant dépourvue de système de charge rapide.

Sinon, le géant chinois a mis l’accent sur la robustesse, la praticité et le rapport performances-prix plutôt que sur le style. Cela étant, les derniers modèles se parent tout de même de finitions plus travaillées.

Les smartphones Poco, dédiés gaming

Les smartphones Poco sont les meilleurs pour les sessions gaming chez Xiaomi. Ils se dotent même des processeurs taillés pour les jeux vidéo, à l’instar des puces Snapdragon 8+ Gen 1 ou Dimensity 8300 Ultra. Ces puces peuvent être couplées à une mémoire vive allant jusqu’à 12 Go sur certains modèles. Les Poco X6 Pro, F5, F5 Pro et M5 peuvent faire tourner les jeux vidéo les plus exigeants, du genre Genshin Impact. Ils gèrent aussi bien la réalité augmentée et les applications gourmandes en ressources.

Cependant, la photographie ne fait pas partie de leur argument de taille. Malgré cela, leur capteur principal permet de prendre de belles photos au quotidien. Ces smartphones arborent des écrans Oled FHD+/QHD+, selon la déclinaison choisie. Mieux encore, ces dalles sont rafraîchies à 120 Hz pour offrir une excellente réactivité, un critère essentiel pour les gamers.

Les modèles Poco possèdent une grosse batterie, dont la capacité peut atteindre jusqu’à environ 5 000 mAh. Pour maximiser les longues sessions de jeu, cette batterie supporte une puissance de charge de 67 W. De quoi faire le plein d’énergie en un temps record. Leur design en plastique ou verre les rend agréables à tenir dans la main. Cette gamme Xiaomi est faite pour les gamers mobiles qui veulent beaucoup de puissance sans payer trop cher. En effet, les téléphones s’affichent entre 300 et 600 euros en général.

Quelle gamme utilisez-vous ?

En bref, Xiaomi couvre vraiment tous les segments de marché avec ses différentes gammes. À travers sa stratégie, le géant du smartphone chinois veut une seule chose. C’est que tout le monde trouve l’appareil parfaitement adapté à ses besoins et son budget. Partagez-nous vos avis sur les smartphones Xiaomi si vous en avez déjà utilisé !