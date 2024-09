Redmi Note 14, 14 Pro et Pro Plus : l’énorme coup de Xiaomi !

La série Redmi Note 14 a été dévoilée en Chine. Cette fois encore, Xiaomi frappe une nouvelle fois un grand coup sur le marché des smartphones milieu de gamme. Des performances améliorées, une qualité de fabrication robuste et des prix compétitifs, la marque continue d’apporter des technologies premium à des tarifs abordables. Découvrons en détail ce que ces nouveaux modèles nous réservent.

La série Redmi Note 14 frappe fort

Xiaomi a lancé la série Redmi Note 14 avec trois modèles : le Redmi Note 14, le 14 Pro et le 14 Pro Plus. La série, présentée en Chine, démontre encore une fois les innovations technologiques dans le segment des smartphones abordables. Tous les modèles de cette série embarquent en effet une dalle OLED 120 Hz, un élément rare dans cette gamme de prix.

L’autre grand coup du Redmi Note 14 concerne la puce sur le Pro Plus. Celui-ci intègre la nouvelle puce Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, récemment dévoilée. Cette puce améliore les performances de manière significative. Elle offre une meilleure gestion des applications multitâches, des jeux et de l’autonomie. Cette série marque également l’arrivée des batteries en silicium carbone, offrant une densité énergétique accrue. Cela est d’ailleurs particulièrement visible sur le Note 14 Pro Plus avec sa batterie de 6 200 mAh. Xiaomi montre une fois de plus sa capacité à démocratiser des technologies auparavant réservées aux modèles premium.

Trois modèles dévoilés

Le design des nouveaux Redmi Note 14

Les Redmi Note 14, 14 Pro et 14 Pro Plus partagent un design élégant et raffiné. Outre l’écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz, chaque modèle se distingue par quelques caractéristiques uniques. Les Redmi Note 14 Pro et Pro Plus arborent ainsi un écran incurvé de 1,5 K (résolution), tandis que le Note 14 standard conserve un écran plat.

L’intégration de la technologie Gorilla Glass Victus 2 et la certification IP68 garantissent une durabilité accrue, une première pour cette gamme. En termes de design, Xiaomi a conservé une certaine homogénéité dans la conception avec des bordures affinées et un boîtier élégant disponible en plusieurs coloris. Vous aurez le choix entre le noir nuit, le blanc porcelaine miroir, le bleu fantôme et le violet crépuscule. En comparaison avec la génération précédente, le Redmi Note 14 se distingue par une finition plus soignée et un design plus fin, facilitant la prise en main.

Des performances de hautes volées ?

Les performances des Redmi Note 14 sont remarquables pour leur segment. Le Redmi Note 14 est équipé de la puce MediaTek Dimensity 7025 Ultra, tandis que les modèles Pro et Pro Plus bénéficient respectivement du MediaTek Dimensity 7300 Ultra et du Snapdragon 7s Gen 3. Cette diversité permet à Xiaomi de cibler différents types d’utilisateurs, des amateurs de jeux aux utilisateurs recherchant une autonomie maximale.

Le Pro Plus se démarque avec ses 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. L’autonomie est également un point fort, grâce à la nouvelle batterie en silicium carbone de 6 200 mAh. Celle-ci devrait tenir facilement deux jours en usage normal. La recharge rapide à 90 W permet de recharger le smartphone en moins d’une heure. Les Note 14 et 14 Pro disposent de batteries de 5 110 mAh et 5 500 mAh, offrant une excellente endurance.

Une amélioration sur la photographie ?

Les Redmi Note 14 apportent des améliorations significatives au niveau de la photographie. Le modèle standard dispose d’un capteur principal de 50 MP. De leurs côts, les versions Pro et Pro Plus intègrent des configurations plus sophistiquées. Le Note 14 Pro est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image (OIS), d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP.

Le Pro Plus se distingue avec un capteur principal 50 MP OmniVision Light Hunter 800 pour des performances impressionnantes en basse lumière. Un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2,5x et un ultra grand angle de 8 MP le complète. Comparé à la génération précédente, l’amélioration se ressent surtout dans le traitement des images et la qualité des clichés en conditions de faible luminosité. Les selfies sont assurés par une caméra frontale de 20 MP, parfaite pour les réseaux sociaux.

Les Redmi Note 14 pas encore pour l’Europe

Pour le moment, la série Redmi Note 14 n’est disponible qu’en Chine. Les prix commencent à 1 399 CNY (environ 200 €) pour le Note 14, 1 499 CNY (environ 214 €) pour le 14 Pro, et 1 899 CNY (environ 271 €) pour le Pro Plus.

Xiaomi propose également différentes configurations de RAM et de stockage pour chaque modèle, permettant aux utilisateurs de choisir selon leurs besoins. Quant à la disponibilité en Europe, aucune date précise n’a encore été annoncée. Cependant, si l’on se base sur les précédents lancements, les Redmi Note 14 pourraient arriver en Europe d’ici la fin de l’année. De potentielles adaptations mineures pour le marché européen pourraient s’ensuivre, comme ce fut le cas avec le Redmi Note 13. Les utilisateurs européens devront donc patienter un peu avant de pouvoir mettre la main sur ces nouveaux modèles.