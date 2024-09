Xiaomi déclare plus de 10 modèles de téléphones obsolètes

Bien que le prix des smartphones continue de monter, ils ne sont pas éternels. À un moment ou un autre, même s’il continue de fonctionner, il sera déclaré obsolète par son fabricant. Il n’est alors plus pris en charge et ne peut bénéficier ni de mise à jour système ni de correctif de sécurité. C’est notamment le cas pour de nombreux smartphones de la marque Xiaomi, principalement de ses gammes Poco, Redmi et Xiaomi.

Liste complète des smartphones de la marque Xiaomi devenus obsolètes

Même si ces smartphones peuvent encore servir, ils s’accompagnent de nombreux risques de sécurité. Voici les modèles concernés.

Liste des appareils Poco obsolètes

Poco M-series : Poco M3, Poco M3 Pro 5G

Poco F-series : Poco F1, Poco F2 Pro

Poco X-series : Poco X2, Poco X3

Liste des smartphones Redmi obsolètes

Redmi 1 à Redmi 9 : Redmi 1, Redmi 2, Redmi 3, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A

Redmi K-series : Redmi K20, K30, K40

Redmi Note : Redmi Note 4, Redmi Note 7, Redmi Note 9

Liste des appareils Xiaomi obsolètes

Mi A-series : Mi A1, Mi A2, Mi A3

Mi 1 à Mi 10 : Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro

Mi Note et Mi MIX : Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2, Mi MIX 3

Mi Pad : Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 4

Si vous avez votre smartphone dans cette liste, il est peut-être temps de passer à un modèle de smartphones plus récents, si vous ne voulez pas vous exposer à des risques de sécurité.

Par quels smartphones récents remplacer votre téléphone Xiaomi obsolète ?

Si vous souhaitez passer à un smartphone plus récent sans débourser une grosse somme, vous pouvez essayer le modèle Galaxy A55 5G de Samsung. C’est un modèle milieu de gamme très qualifié en termes de performances et de photographie. Il est vendu actuellement à moins de 450€ et avec 4 ans de mise à jour.

Si vous ne souhaitez pas quitter la marque Xiaomi, vous pouvez toujours opter pour le Poco F6 dévoilé en mai 2024. Il s’agit d’un excellent smartphone qui bouscule les codes du milieu de gamme. Le smartphone est équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de Ram et un espace de stockage de 1To. Il est disponible pour 600€.

Dans une gamme moins chère, vous pouvez essayer le bas de gamme Galaxy A15 de Samsung. Dévoilé en même temps que le milieu de gamme A55, il est vendu à moins de 150€ et se démarque notamment par sa photographie. Il est équipé d’une batterie au top et bénéficie d’une mise à jour de 3 ans.

Avec l’un de ces smartphones, vous remplacez votre Xiaomi obsolète sans vous ruiner et vous bénéficiez encore de nombreuses années de support.