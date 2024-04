Quel smartphone à acheter en 2024 ? Notre sélection !

Beaucoup d’entre vous peuvent avoir l’envie de renouveler leur smartphone. C’est tout à fait normal quand on voit les nombreux modèles prometteurs lancés ces derniers mois. De plus, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets sur le marché. Pour vous aider à faire le bon choix, voici, selon notre sélection, les meilleurs smartphones à acheter en 2024.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung reste, comme on le sait tous, l’un des leaders du marché des smartphones pliants avec son Galaxy Z Flip 5. Celui-ci se plie verticalement à la manière d’un téléphone à clapet classique avec son écran de 3,4 pouces. Le smartphone peut aussi s’ouvrir pour révéler une dalle AMOLED de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz.

Le Z Flip 5 embarque un puissant Snapdragon 8 Gen 2, couplés à 8 Go de RAM pour livrer de belles performances. Il propose une batterie de 3 700 mAh et un excellent appareil photo polyvalent de 12 MP capable des clichés de bonne qualité. Ce téléphone est affiché à moins de 1 000 euros chez Samsung.

Si vous recherchez une bonne alternative, on vous propose le OnePlus Open et ses 1 699 euros. Pour résumer, on retrouve un écran LTPO AMOLED de 7,8 pouces une fois dépliée. Sous le capot, il y la puce Snapdragon 8 Gen 2 associées à 16 Go de RAM, mais surtout on note la présence de la charge rapide de 80 W.

En vidéo la découverte du Galaxy Z Flip 5 :

Samsung Galaxy A55 5G

Proposé à 499 euros, le Galaxy A55 5G se positionne en tête du segment milieu de gamme. Il est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces de diagonale. Pour ceux qui se demandent sur la qualité des photos, cet appareil embarque un triple capteur de 50+12+8 MP, qui offrent tous de belles images.

Sa grosse batterie de 5 000 mAh promet une journée complète, peu importe comment vous l’utilisez. Le Samsung Galaxy A55 est animé par la puce Exynos 1480, couplée à 8 Go de RAM. Il n’a absolument rien à envier aux modèles haut de gamme pour les tâches quotidiennes. Il peut même faire tourner les jeux vidéo, disons, un peu gourmands en ressources. Si vous jouez à Genshin Impact, par exemple, l’A55 est un excellent smartphone à acheter.

Dans la même gamme, on peut citer le Redmi Note 13 Pro et ses 399 euros. Le smartphone de Xiaomi se défend bien avec une fiche intéressante. On peut citer entre autres son triple capteur photo de 200+8+2 MP et la puce Snapdragon 7 s Gen 2.

Découvrez le Galaxy A55 dans cette vidéo :

Google Pixel 7a

Il nous semble difficile de ne pas citer le Pixel 7a parmi les meilleures options de ce segment. Il embarque la puce Tensor G2 de Google pour livrer d’excellentes performances pour la photo et la vidéo. Mieux encore, cette puce est dopée à l’intelligence artificielle de Google. Ce téléphone à 449 euros ne manque de rien pour un usage polyvalent.

Le Google Pixel 7a s’équipe d’un écran OLED de 6,1 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa batterie de 4385 mAh a une longue durée d’autonomie. Compatible avec une charge rapide de 20W, il se recharge rapidement. Par ailleurs, Google promet 3 ans de mises à jour majeures d’Android. Tout cela rend le Pixel 7a un smartphone à acheter en ce mois d’avril 2024.

Voici les atouts du Pixel 7a dans une vidéo :

Google Pixel 8 Pro

Autre smartphone à acheter dans le segment du haut de gamme, le Pixel 8 Pro de Google mérite tout l’intérêt. Il met une nouvelle fois l’intelligence artificielle à profit pour offrir une expérience logicielle et photo/vidéo hors du commun. Cet appareil est livré avec un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, certifié IP68 pour mieux résister à la poussière. Cette dalle offre une haute résolution QHD+, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et un excellent affichage.

Au dos, il y a un module photo composé de trois capteurs de 50+48+ 48 MP. Ces capteurs sont couplés à la puce Tensor G3 pour capturer des clichés d’une qualité exceptionnelle. Ajoutez à tout cela son excellent suivi logiciel, et vous obtenez l’un des tout meilleurs photophones du marché. Il est affiché à 1 099 euros chez Google, un prix qui le rend avantageux par rapport à ses concurrents. Le Pixel 8 Pro offre un excellent rapport qualité-prix.

Voici le Pixel 8 Pro :

iPhone 15 Pro

Chez Apple, le fleuron de 2024 n’est autre que l’iPhone 15 Pro. Il intègre la puce A17 Bionic gravée en 3 nm, pour des performances impressionnantes, dignes d’un ordinateur portable. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une nouvelle expérience, notamment grâce à son taux de rafraîchissement ProMotion adaptatif jusqu’à 120 Hz.

La section photo est assurée par un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. Ses clichés sont d’une qualité exceptionnelle. Avec sa batterie de haute capacité et sa charge rapide, vous pouvez l’utiliser toute une journée, sans compromis. L’iPhone 15 Pro est un sans-faute, mais au prix de 1299 euros. Par ailleurs, Apple propose 7 ans de mises à jour, en faisant un investissement sûr.

Pourquoi acheter l’iPhone 15 Pro en vidéo :

VOIR AUSSI : Ni l’iPhone 16 Pro Max, ni le Galaxy S24 Ultra : voici le meilleur smartphone en photographie

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Galaxy S24 Ultra est à envisager, si vous avez 1 449 euros en poche et que vous êtes un créateur de contenu. Cet appareil arbore un écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces offrant un une résolution QHD+. Il affiche un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et offre un superbe contraste.

Son processeur Snapdragon 8 Gen 3, gravé en 4 nm, est associé à 12 Go de RAM pour une expérience fluide. Son appareil photo dorsal est composé de capteurs de 200+12+10+50 MP. Ceux-ciexcellent de jour comme de nuit en matière de photo et vidéo. L’interface OneUI 6 boostée par l’intelligence artificielle apporte des fonctionnalités inédites comme la capture d’instantané vidéo en 8 K.

Découvrez l’ultime smartphone de Samsung :

VOIR AUSSI : Comment exploiter l’intelligence artificielle et profiter pleinement de votre Samsung Galaxy S24 ?

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra est le fleuron de Xiaomi que le constructeur a développé en étroite collaboration avec Leica. Ce smartphone impressionne d’emblée par son module photo principal Leica de 50 MP avec ouverture variable f/1.6-f/4.0. Celui-ci est associé à des téléobjectifs 3,2 x et 5x, ainsi qu’à un ultra grand-angle 50 MP.

Il embarque la puce Snapdragon 8 Gen 3, couplés à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cet appareil n’a surtout rien à envier à ses concurrents en matière de puissance brute. Sa batterie de 5 300 mAh peut tenir jusqu’à 2 jours. Avec une telle autonomie, vous pouvez alors utiliser le Xiaomi 14 Ultra pour tout type d’usage. Il est livré avec un chargeur rapide filaire de 90 W, permettant ainsi une recharge complète en seulement 30 minutes. Sinon, il est aussi compatible avec un chargeur sans fil de 80 W. Si vous souhaitez obtenir ce smartphone, il faudra compter environ 1 499 euros.

En vidéo le Xiaomi 14 Ultra :

Pour conclure…

Comme vous pouvez le constater, le marché des smartphones regorge d’excellents modèles très performants en 2024. Quel que soit votre budget, il existe forcément la solution idéale pour répondre à vos besoins spécifiques. Partagez-nous donc quel smartphone vous fait rêver cette année, et quelle marque vous aimez !